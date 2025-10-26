22
تكنولوجيا وعلوم
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
Lebanon 24
26-10-2025
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد آبل لطرح إعلانات داخل تطبيق خرائطها اعتبارًا من العام المقبل، وفق ما أورده
مارك غورمان
في نشرته Power On لدى
بلومبرغ
. وستمنح هذه الإعلانات المطاعم والشركات التي تدفع رسوماً ظهورًا أفضل داخل نتائج البحث، على نحو يشبه ما يظهر في خرائط
غوغل
أو يلب عند البحث عن أماكن جديدة.
تشير التقارير إلى أن آبل ستعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لتحسين نتائج البحث وتقديم واجهة تعتبرها أفضل من خرائط غوغل، على أن تكون الإعلانات أقل إزعاجًا من نماذج الفيديو غير القابلة للتخطي. ويأتي ذلك امتدادًا لوجود مساحات إعلانية لدى آبل داخل
متجر التطبيقات
حيث يدفع المطوّرون لقاء إبراز تطبيقاتهم في نتائج البحث.
إلى جانب الخرائط، تدرس آبل إدخال الإعلانات في تطبيقات أخرى مثل الأخبار والكتب والبودكاست بهدف زيادة الإيرادات، بعد أن كان الاهتمام بهذا التوجّه مطروحًا منذ عام 2022.
الذكاء الاصطناعي
متجر التطبيقات
مارك غورمان
بلومبرغ
بودكاست
أخبار
إيرا
سوما
تابع
