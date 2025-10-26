Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط

Lebanon 24
26-10-2025 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1434341-638971097208192921.png
Doc-P-1434341-638971097208192921.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد آبل لطرح إعلانات داخل تطبيق خرائطها اعتبارًا من العام المقبل، وفق ما أورده مارك غورمان في نشرته Power On لدى بلومبرغ. وستمنح هذه الإعلانات المطاعم والشركات التي تدفع رسوماً ظهورًا أفضل داخل نتائج البحث، على نحو يشبه ما يظهر في خرائط غوغل أو يلب عند البحث عن أماكن جديدة.
Advertisement

تشير التقارير إلى أن آبل ستعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتقديم واجهة تعتبرها أفضل من خرائط غوغل، على أن تكون الإعلانات أقل إزعاجًا من نماذج الفيديو غير القابلة للتخطي. ويأتي ذلك امتدادًا لوجود مساحات إعلانية لدى آبل داخل متجر التطبيقات حيث يدفع المطوّرون لقاء إبراز تطبيقاتهم في نتائج البحث.

إلى جانب الخرائط، تدرس آبل إدخال الإعلانات في تطبيقات أخرى مثل الأخبار والكتب والبودكاست بهدف زيادة الإيرادات، بعد أن كان الاهتمام بهذا التوجّه مطروحًا منذ عام 2022.
مواضيع ذات صلة
آبل تستعد لإبهار المستخدمين بجهاز MacBook Pro الجديد
lebanon 24
27/10/2025 03:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا الأسبوع.. آبل تستعد لإطلاق ثلاث أجهزة جديدة
lebanon 24
27/10/2025 03:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
واللا: وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ نظيره الأميركي أن إسرائيل تستعد لإعلان ضم الضفة الغربية قريبا
lebanon 24
27/10/2025 03:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
lebanon 24
27/10/2025 03:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

متجر التطبيقات

مارك غورمان

بلومبرغ

بودكاست

أخبار

إيرا

سوما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:57 | 2025-10-26
16:46 | 2025-10-26
10:55 | 2025-10-26
08:22 | 2025-10-26
06:00 | 2025-10-26
03:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24