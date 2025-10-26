آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط

Advertisement

تشير التقارير إلى أن آبل ستعتمد على لتحسين نتائج البحث وتقديم واجهة تعتبرها أفضل من خرائط غوغل، على أن تكون الإعلانات أقل إزعاجًا من نماذج الفيديو غير القابلة للتخطي. ويأتي ذلك امتدادًا لوجود مساحات إعلانية لدى آبل داخل حيث يدفع المطوّرون لقاء إبراز تطبيقاتهم في نتائج البحث.إلى جانب الخرائط، تدرس آبل إدخال الإعلانات في تطبيقات أخرى مثل الأخبار والكتب والبودكاست بهدف زيادة الإيرادات، بعد أن كان الاهتمام بهذا التوجّه مطروحًا منذ عام 2022.