22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أدلة الحمض النووي الجديدة تكشف حقيقة مقتل جيش نابليون العظيم عام 1812
Lebanon 24
26-10-2025
|
16:46
A-
A+
\
photos
0
A+
A-
أعادت دراسة حديثة رسم أسباب انهيار الجيش الفرنسي خلال حملة نابليون على
روسيا
عام 1812، كاشفةً عبر تحليل
الحمض النووي
المُستخرج من أسنان جنود دُفنوا في مقابر جماعية خارج فيلنيوس (ليتوانيا) عن وجود إصابتين غير موثّقتين سابقًا: السالمونيلا المعوية المسببة لحمّى نظيرة التيفوئيد، وبوريليا ريكارنتس المسببة للحمّى المتكرّرة التي ينقلها القمل. وقال فريق معهد باستور إن "السيناريو المعقول لوفاة هؤلاء الجنود سيكون مزيجًا من التعب والبرد والعديد من الأمراض، بما في ذلك حمى نظيرة التيفوئيد وحمى الانتكاسة التي ينقلها القمل"، مؤكّدًا أن النهج الميتاجينومي لم يعثر على أثرٍ لـ"ريكتسيا بروأزيكي" (التيفوس) أو "بارتونيلا كوينتانا" (حمّى الخنادق).
Advertisement
الدراسة، المنشورة في 2025 بمجلة "علم الأحياء الحالي"، حلّلت 13 سنًا وحصرت مادةً وراثيةً لـSalmonella enterica serovar Paratyphi C في أربعة أفراد، وتسلسلاتٍ مطابقةً لـBorrelia recurrentis في فردين آخرين. ويقول المؤلف
الرئيسي
نيكولاس راسكوفان: "من المثير للغاية استخدام التكنولوجيا التي لدينا اليوم لاكتشاف وتشخيص شيء مدفون منذ 200 عام". ويشير الباحثون إلى أن الحمى المتكرّرة "ليست قاتلة بالضرورة، لكنها قد تُضعف بشكلٍ كبير شخصًا منهكًا بالفعل"، مع عدم استبعاد وجود مُمْرِضات أخرى.
تتقاطع هذه النتائج مع رواياتٍ طبية معاصرة للانسحاب؛ إذ وثّق طبيب الجيش الفرنسي جيه آر إل دي كيركهوف شيوع الإسهال والزحار بين الجنود في ليتوانيا، وكتب: "لقد صادفنا في كل منزل تقريبًا، من أورشا إلى ويلنا، براميل كبيرة من البنجر المملح... كنا نأكل ونشرب عصيره عندما نشعر بالعطش، مما كان يسبب لنا إزعاجًا كبيرًا ويهيج الجهاز الهضمي بشدة"، وهي أعراض تحاكي حمى نظيرة التيفوئيد.
وتضع الدراسة الاكتشاف في سياقه التاريخي: الحملة التي بدأت بجيشٍ قوامه نحو 600 ألف رجل وانتهت بعودة أقل من 30 ألفًا أحياءً، وسط مزيجٍ مدمّر من الانهاك والجوع والبرد والهجمات الروسية والميليشياوية، بلغت ذروته عند عبور بيريسينا الدامي. ويُحذّر المؤلفون من محدودية حجم العيّنة، مؤكدين أن "تحليل عدد أكبر من العينات سيكون ضروريًا لفهم مجموعة الأمراض الوبائية التي أثّرت على الجيش النابليوني أثناء الانسحاب الروسي بشكل كامل".
تخلص الدراسة إلى أن المرض كان شريكًا خفيًا في الكارثة؛ فـ"الميكروبات تروي قصتها أيضًا" حين يُنصت إليها
العلم
، كاشفةً أن ما هزم "الجيش العظيم" لم يكن القتال المباشر وحده، بل شبكةٌ من العوامل المُنهِكة وعلى رأسها العدوى المعوية والحمّى المنقولة بالقمل. (zmescience)
مواضيع ذات صلة
أدلة جديدة من ناسا... المريخ شهد فترات عدة من تدفق المياه
Lebanon 24
أدلة جديدة من ناسا... المريخ شهد فترات عدة من تدفق المياه
27/10/2025 03:15:20
27/10/2025 03:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة "صاروخ سد البوشرية"؟ معلومات تكشف
Lebanon 24
ما حقيقة "صاروخ سد البوشرية"؟ معلومات تكشف
27/10/2025 03:15:20
27/10/2025 03:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتبة سيناريو شهيرة تكشف حقيقة خلافها مع بطلة مسلسل"إش إش"
Lebanon 24
كاتبة سيناريو شهيرة تكشف حقيقة خلافها مع بطلة مسلسل"إش إش"
27/10/2025 03:15:20
27/10/2025 03:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: المحكمة تجاهلت أدلة تسلل حماس إلى الأونروا
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: المحكمة تجاهلت أدلة تسلل حماس إلى الأونروا
27/10/2025 03:15:20
27/10/2025 03:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الحمض النووي
الرئيسي
السالم
روسيا
الروس
العلم
العين
تابع
قد يعجبك أيضاً
iOS 26… خلل في لوحة المفاتيح يربك مستخدمي آيفون
Lebanon 24
iOS 26… خلل في لوحة المفاتيح يربك مستخدمي آيفون
16:57 | 2025-10-26
26/10/2025 04:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
Lebanon 24
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
15:07 | 2025-10-26
26/10/2025 03:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل
Lebanon 24
تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل
10:55 | 2025-10-26
26/10/2025 10:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
08:22 | 2025-10-26
26/10/2025 08:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أخطاء خلال شحن الأجهزة.. تعرفوا إليها وتجنبوها
Lebanon 24
3 أخطاء خلال شحن الأجهزة.. تعرفوا إليها وتجنبوها
06:00 | 2025-10-26
26/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:57 | 2025-10-26
iOS 26… خلل في لوحة المفاتيح يربك مستخدمي آيفون
15:07 | 2025-10-26
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
10:55 | 2025-10-26
تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل
08:22 | 2025-10-26
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
06:00 | 2025-10-26
3 أخطاء خلال شحن الأجهزة.. تعرفوا إليها وتجنبوها
03:00 | 2025-10-26
لحماية خصوصيتك الرقمية.. 5 خطوات يجب اتخاذها فوراً
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24