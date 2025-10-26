22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
iOS 26… خلل في لوحة المفاتيح يربك مستخدمي آيفون
Lebanon 24
26-10-2025
|
16:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
ليس "تصميم الزجاج السائل" التغيير
الوحيد الذي
يواجهه مستخدمو
iphone
في iOS 26؛ إذ شهدت تطبيقات عديدة تعديلات على الواجهات قد تتطلّب إعادة التعرّف إلى بعض الميزات، مع ملاحظات عن تراجع عمر البطارية على الأجهزة القديمة. لكن الإرباك الأكبر يتمثل في مشكلة بلوحة المفاتيح، حيث يصف مستخدمون أنّها "تسجّل أحرفاً خاطئة" حتى عند الضغط على المفاتيح الصحيحة، خصوصاً عند تعطيل التصحيح التلقائي.
Advertisement
أظهر اليوتيوبر "Michi NekoMichi" في فيديو بطيء أنّ واجهة iOS تعرض أنه يضغط الحرف المقصود، ومع ذلك يُسجَّل حرفٌ آخر؛ فمثلاً عند الضغط على "U" كانت المنظومة تُدخل "J" أو "H". ووفقاً للتقرير، ليست المشكلة مرتبطة بالتصحيح التلقائي أو بتعديل أحجام مناطق الضغط التنبؤية للمفاتيح، بل بخللٍ برمجي ظاهر في iOS 26. وانتشر الفيديو على
يوتيوب
وReddit، ما يوحي بأنّ العطل ليس حالة فردية.
تعليقات المستخدمين تراوحت بين من اعتقد أنّ تقدّم العمر سبب كثرة الأخطاء، ومن انتقد لوحة مفاتيح iOS تاريخياً مقارنةً بأندرويد. وحتى وقت نشر التقرير، لم تُقِرّ Apple بالمشكلة أو تعلّق عليها. والتوصية المتاحة حالياً هي إرسال ملاحظات عبر بوابة التغذية الراجعة وانتظار تحديث تصحيحي. (BGR)
مواضيع ذات صلة
مفاجآت لجميع مستخدمي آيفون.. تحديث iOS 26 قريبا
Lebanon 24
مفاجآت لجميع مستخدمي آيفون.. تحديث iOS 26 قريبا
27/10/2025 03:15:27
27/10/2025 03:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا تُرتّب أحرف لوحة المفاتيح أبجديًا؟ القصة وراء QWERTY
Lebanon 24
لماذا لا تُرتّب أحرف لوحة المفاتيح أبجديًا؟ القصة وراء QWERTY
27/10/2025 03:15:27
27/10/2025 03:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن إخفاء البصمة الرقمية عند استخدام "سفاري" في iOS 26؟
Lebanon 24
هل يمكن إخفاء البصمة الرقمية عند استخدام "سفاري" في iOS 26؟
27/10/2025 03:15:27
27/10/2025 03:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone
Lebanon 24
iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone
27/10/2025 03:15:27
27/10/2025 03:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحيد الذي
يوتيوب
iphone
عمر س
درويد
دمين
حجام
قد يعجبك أيضاً
أدلة الحمض النووي الجديدة تكشف حقيقة مقتل جيش نابليون العظيم عام 1812
Lebanon 24
أدلة الحمض النووي الجديدة تكشف حقيقة مقتل جيش نابليون العظيم عام 1812
16:46 | 2025-10-26
26/10/2025 04:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
Lebanon 24
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
15:07 | 2025-10-26
26/10/2025 03:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل
Lebanon 24
تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل
10:55 | 2025-10-26
26/10/2025 10:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
Lebanon 24
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
08:22 | 2025-10-26
26/10/2025 08:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أخطاء خلال شحن الأجهزة.. تعرفوا إليها وتجنبوها
Lebanon 24
3 أخطاء خلال شحن الأجهزة.. تعرفوا إليها وتجنبوها
06:00 | 2025-10-26
26/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:46 | 2025-10-26
أدلة الحمض النووي الجديدة تكشف حقيقة مقتل جيش نابليون العظيم عام 1812
15:07 | 2025-10-26
آبل تستعد لإدخال الإعلانات إلى تطبيق الخرائط
10:55 | 2025-10-26
تعرّفوا على iPad Pro 11 الجديد من آبل
08:22 | 2025-10-26
Honor بدأت بالترويج لهاتفها الجديد
06:00 | 2025-10-26
3 أخطاء خلال شحن الأجهزة.. تعرفوا إليها وتجنبوها
03:00 | 2025-10-26
لحماية خصوصيتك الرقمية.. 5 خطوات يجب اتخاذها فوراً
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24