تكنولوجيا وعلوم

iOS 26… خلل في لوحة المفاتيح يربك مستخدمي آيفون

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:57
ليس "تصميم الزجاج السائل" التغيير الوحيد الذي يواجهه مستخدمو iphone في iOS 26؛ إذ شهدت تطبيقات عديدة تعديلات على الواجهات قد تتطلّب إعادة التعرّف إلى بعض الميزات، مع ملاحظات عن تراجع عمر البطارية على الأجهزة القديمة. لكن الإرباك الأكبر يتمثل في مشكلة بلوحة المفاتيح، حيث يصف مستخدمون أنّها "تسجّل أحرفاً خاطئة" حتى عند الضغط على المفاتيح الصحيحة، خصوصاً عند تعطيل التصحيح التلقائي. 
أظهر اليوتيوبر "Michi NekoMichi" في فيديو بطيء أنّ واجهة iOS تعرض أنه يضغط الحرف المقصود، ومع ذلك يُسجَّل حرفٌ آخر؛ فمثلاً عند الضغط على "U" كانت المنظومة تُدخل "J" أو "H". ووفقاً للتقرير، ليست المشكلة مرتبطة بالتصحيح التلقائي أو بتعديل أحجام مناطق الضغط التنبؤية للمفاتيح، بل بخللٍ برمجي ظاهر في iOS 26. وانتشر الفيديو على يوتيوب وReddit، ما يوحي بأنّ العطل ليس حالة فردية. 
 
تعليقات المستخدمين تراوحت بين من اعتقد أنّ تقدّم العمر سبب كثرة الأخطاء، ومن انتقد لوحة مفاتيح iOS تاريخياً مقارنةً بأندرويد. وحتى وقت نشر التقرير، لم تُقِرّ Apple بالمشكلة أو تعلّق عليها. والتوصية المتاحة حالياً هي إرسال ملاحظات عبر بوابة التغذية الراجعة وانتظار تحديث تصحيحي. (BGR)
