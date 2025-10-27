Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تعاون بين Ispace اليابانية وتويوتا لتطوير مركبة لاستكشاف القمر

Lebanon 24
27-10-2025 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1434444-638971467370136841.jpg
Doc-P-1434444-638971467370136841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة صناعات الفضاء اليابانية ispace أنها ستتعاون مع شركة تويوتا لتطوير مركبة جديدة لاستكشاف القمر.
Advertisement
 
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:"وقعت ispace مع شركة تويوتا موتورز اتفاقية للحصول على تقييم فني ودعم لتحسين التصميم المفاهيمي لمركبتها القمرية من الجيل الثاني".

ووفقا لموقع Nikkei Asia فإن شركة ispace جمعت استثمارات بقيمة 17.1 مليار ين ياباني (حوالي 112.1 ملون دولار) لبرنامجها المخصص لاستكشاف القمر، سيخصص منها 4.7 مليار ين (حوالي 30.8 مليون دولار أميركي) لتمويل مهمة Mission 3، والتي سيتم في إطارها إرسال مركبة لروفرية لاستكشاف القمر، يتم تطويرها بالتعاون مع تويوتا، ومن المقرر إطلاق هذه المركبة إلى القمر عام 2027.
 
وأشارت شركة ispace إلى أن تويوتا يمكنها تطبيق خبرتها في تصنيع السيارات على تطوير المركبة الفضائية الجديدة،  كما أن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية استفادت من تقنيات تويوتا أيضا لتطوير مركبة هبوط قمرية، في إطار البرنامج الوطني الياباني لاستكشاف الفضاء، وتأمل الشركة أن تتمكن تويوتا من استخدام البيانات المُجمعة خلال البعثات القمرية المشتركة في مشاريع استكشاف الفضاء الخاصة بها مستقبلا. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
تعاون بين وزارة الإعلام وجامعة بيروت العربية لتطوير مهارات الطلاب
lebanon 24
27/10/2025 11:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بين القمر والمريخ.. رواد الفضاء الجدد في ناسا أمام تحديات غير مسبوقة
lebanon 24
27/10/2025 11:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء
lebanon 24
27/10/2025 11:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يؤثر اكتمال القمر فعلاً على نومنا؟
lebanon 24
27/10/2025 11:21:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة استكشاف الفضاء اليابانية

وكالة استكشاف الفضاء

البرنامج الوطني

تويوتا موتورز

روسيا اليوم

اليابانية

اليابان

حسين ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2025-10-27
00:00 | 2025-10-27
16:57 | 2025-10-26
16:46 | 2025-10-26
15:07 | 2025-10-26
10:55 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24