تعاون بين Ispace اليابانية وتويوتا لتطوير مركبة لاستكشاف القمر

أعلنت شركة صناعات الفضاء ispace أنها ستتعاون مع شركة لتطوير مركبة جديدة لاستكشاف القمر.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:"وقعت ispace مع شركة اتفاقية للحصول على تقييم فني ودعم لتحسين التصميم المفاهيمي لمركبتها القمرية من الجيل الثاني".



ووفقا لموقع Nikkei Asia فإن شركة ispace جمعت استثمارات بقيمة 17.1 مليار ين ياباني (حوالي 112.1 ملون دولار) لبرنامجها المخصص لاستكشاف القمر، سيخصص منها 4.7 مليار ين (حوالي 30.8 مليون دولار أميركي) لتمويل مهمة Mission 3، والتي سيتم في إطارها إرسال مركبة لروفرية لاستكشاف القمر، يتم تطويرها بالتعاون مع تويوتا، ومن المقرر إطلاق هذه المركبة إلى القمر عام 2027.

وأشارت شركة ispace إلى أن تويوتا يمكنها تطبيق خبرتها في تصنيع السيارات على تطوير المركبة الفضائية الجديدة، كما أن استفادت من تقنيات تويوتا أيضا لتطوير مركبة هبوط قمرية، في إطار الياباني لاستكشاف الفضاء، وتأمل الشركة أن تتمكن تويوتا من استخدام البيانات المُجمعة خلال البعثات القمرية المشتركة في مشاريع استكشاف الفضاء الخاصة بها مستقبلا. (روسيا اليوم)