لن يكون متاحاً للجميع.. "سامسونغ" تكشف عن الأسواق التي سيُطرح بها هاتفها الثلاثي الطيات

Advertisement

يبدو أن هاتف TriFold المنتظر من " " لن يكون متاحاً للجميع، إذ كشفت تسريبات جديدة أن الشركة الجنوبية تخطط لطرحه في عدد محدود جداً من الأسواق حول العالم.قال المسرّب الشهير بلاس إن الهاتف القابل للطي ثلاثياً سيُطرح فقط في ، ، ، تايوان، وربما ، في حين لن يصل إلى الأسواق الأميركية أو الأوروبية كما كانت تتوقع بعض التقارير.وتتعارض هذه المعلومات مع ما نشرته شبكة "CNN" سابقاً، والتي أشارت إلى أن "سامسونغ" كانت تدرس إطلاق الهاتف في .