تكنولوجيا وعلوم

لن يكون متاحاً للجميع.. "سامسونغ" تكشف عن الأسواق التي سيُطرح بها هاتفها الثلاثي الطيات

Lebanon 24
27-10-2025 | 04:00
يبدو أن هاتف galaxy TriFold المنتظر من "سامسونغ" لن يكون متاحاً للجميع، إذ كشفت تسريبات جديدة أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لطرحه في عدد محدود جداً من الأسواق حول العالم.
قال المسرّب الشهير إيفان بلاس إن الهاتف القابل للطي ثلاثياً سيُطرح فقط في كوريا الجنوبية، الصين، سنغافورة، تايوان، وربما الإمارات، في حين لن يصل إلى الأسواق الأميركية أو الأوروبية كما كانت تتوقع بعض التقارير.

وتتعارض هذه المعلومات مع ما نشرته شبكة "CNN" سابقاً، والتي أشارت إلى أن "سامسونغ" كانت تدرس إطلاق الهاتف في الولايات المتحدة.
 
ومع ذلك، يرى محللون أن قرار الشركة ليس مفاجئاً، إذ تميل "سامسونغ" عادة إلى التريّث في طرح الأجهزة ذات التصاميم التجريبية الجديدة. (العربية) 
