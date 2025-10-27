دروبوكس دمجت "Dash AI"… وقدّمت بحثًا أذكى وملخصات فورية

Advertisement

ذكرت أنّ "Dash AI" أُطلق أولًا في 2023 كتطبيق مستقل يتيح البحث داخل Dropbox وتطبيقات مثل Slack وGoogle Workspace وJira، وأتاحت الخدمة سابقًا لعملاء محددين فقط، وأكدت توجّهها لتوسيع الإتاحة خلال الأشهر المقبلة دون جدول زمني محدّد.أوضحت أنّ المساعد حسّن سهولة الاستخدام ووضوح المحتوى اعتمادًا على بحث باللغة الطبيعية، وقدّمت أمثلة لاستعلامات مثل "تقويم المحتوى الخاص بالشركة لإطلاق الخريف" و"ما الجديد في أحدث إصدار من اقتراح العميل؟".أشارت إلى أنّ المساعد قدّم ملخصات للوثائق، وسلّط الضوء على نقاط بيانات داخل الملفات المرتبطة بالاستعلامات، وأنشأ واحدة عبر مواقع تخزين متعددة، وقالت: "نظرًا لأن Dash في Dropbox يتعلم من كل المحتوى الذي قمت بتخزينه بالفعل… تحصل على ميزات القوية داخل تجربة Dropbox المألوفة".لفتت إلى أنّ الاستخدام المتزايد حسّن دقة النتائج وارتباط الإجابات، ووفّر "رؤى قيّمة" لدفع العمل قدمًا.أكدت تبسيط الإعداد بعد الدمج، ونفت الحاجة للتواصل مع المبيعات، وذكرت أنّ الإعداد يُستكمل "في دقائق"، ووصفت Dash بأنه يجمع المحتوى المتناثر ويمنح "مصدرًا واحدًا للحقيقة".أعلنت بالتوازي خطط الاستحواذ على شركة Mobius Labs لدعم القدرات متعددة الوسائط، وأفادت بأنّ ذلك سيساعد في تحسين البحث عبر تنسيقات أوسع تشمل الصوت والفيديو والصور، وختمت بأنّ فريق Mobius Labs طوّر نماذج مخصّصة لمعالجة الوسائط على نطاق واسع لدعم "سير عمل أكثر تعقيدًا للبحث والإجابات في Dash". (IT Pro)