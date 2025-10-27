Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف مذهل: المطر الشمسي يكشف أسرار غامضة

Lebanon 24
27-10-2025 | 10:01
كشف علماء في جامعة هاواي عن أسرار ظاهرة "المطر الشمسي"، وهي تدفقات من البلازما الساخنة تسقط من الغلاف الجوي للشمس نحو سطحها، مكونة خطوطًا متوهجة تكشف عن المجالات المغناطيسية الخفية للشمس وأقواسًا ضخمة قد تصل إلى خمسة أضعاف حجم الأرض.
وأوضح البحث أن هذه الظاهرة ناتجة عن تدفقات سريعة من عناصر ثقيلة مثل الحديد والسيليكون والمغنيسيوم تتحرك بشكل غير منتظم في هالة الشمس. وعبر النماذج المحوسبة المتطورة، وجد العلماء أن تركيز هذه العناصر يتغير مع الزمن، ما يؤدي إلى تكوين المطر الإكليلي في 35 دقيقة فقط، مقارنة بالساعات أو الأيام التي كانت تتطلبها النماذج التقليدية.

ويرجع العلماء هذه العملية إلى أن التركز المفاجئ للعناصر الثقيلة يزيد من فقدان الطاقة الإشعاعية، ما يسبب انخفاضًا حادًا في درجة الحرارة ويؤدي إلى تبريد وتساقط البلازما على شكل "مطر شمسي".

ويعتبر هذا الاكتشاف ثوريًا، إذ لا يقتصر على تفسير ظاهرة المطر الشمسي فحسب، بل يعيد النظر في نماذج تسخين الهالة الشمسية، ويمثل خطوة مهمة نحو فهم أعمق لآلية عمل الشمس والعديد من الظواهر الشمسية الغامضة. (روسيا اليوم)
