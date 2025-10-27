Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كيف تمسح أثر حياتك الرقمية وتستعيد خصوصيتك على الإنترنت؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1434726-638971833954921951.webp
Doc-P-1434726-638971833954921951.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في عصر تتزايد فيه المشاركة الرقمية وتتعاظم قدرة المنصات على جمع البيانات، أصبح وجودنا على الإنترنت يمثل "هوية رقمية" تؤثر على خصوصيتنا وأمننا الشخصي.

لإزالة أثرنا الرقمي واستعادة السيطرة على معلوماتنا، يجب اتباع خطوات منهجية تشمل حذف النشاطات القديمة على حساباتنا، مثل نشاطات البحث والفيديوهات على غوغل عبر myactivity.google.com، مع إمكانية تحديد الفترة أو نوع النشاط للحذف.
Advertisement

بعد ذلك، يُنصح بمنع تتبع البيانات المستقبلية من خلال تعطيل نشاط الويب والتطبيقات وسجل الموقع وسجل يوتيوب في إعدادات الحساب، واستخدام متصفحات ومحركات بحث تركز على الخصوصية مثل DuckDuckGo، وتغيير كلمات المرور بانتظام كل 3–6 أشهر.

كما يُعتبر تأمين الاتصال الرقمي أمرًا أساسيًا، وتجنب المتصفحات ومحركات البحث التي تعتمد على تتبع المستخدمين خطوة مهمة.

حذف الأثر الرقمي ليس مهمة لمرة واحدة، بل أسلوب حياة مستمر يتطلب مراجعة الوصول إلى التطبيقات، حذف الحسابات غير المستخدمة، وضبط إعدادات الخصوصية بشكل دوري لضمان استعادة السيطرة على المعلومات الشخصية في العصر الرقمي. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لحماية خصوصيتك الرقمية.. 5 خطوات يجب اتخاذها فوراً
lebanon 24
27/10/2025 22:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لحماية خصوصيتك من الهجمات الرقمية.. فعّل هاتين الميزتين!
lebanon 24
27/10/2025 22:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بين التسوق والتطبيقات... هكذا تحافظ على خصوصيتك في العالم الرقمي
lebanon 24
27/10/2025 22:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سخّر القراصنة الذكاء الاصطناعي لاختراق العالم الرقمي؟
lebanon 24
27/10/2025 22:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24

المستقبل

ارم نيوز

رنا ❗️

يوتيوب

إنترنت

الويب

كاني

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2025-10-27
10:01 | 2025-10-27
07:39 | 2025-10-27
06:49 | 2025-10-27
04:00 | 2025-10-27
01:23 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24