كيف تمسح أثر حياتك الرقمية وتستعيد خصوصيتك على الإنترنت؟
Lebanon 24
27-10-2025
|
11:33
photos
في عصر تتزايد فيه المشاركة الرقمية وتتعاظم قدرة المنصات على جمع البيانات، أصبح وجودنا على الإنترنت يمثل "هوية رقمية" تؤثر على خصوصيتنا وأمننا الشخصي.
لإزالة أثرنا الرقمي واستعادة السيطرة على معلوماتنا، يجب اتباع خطوات منهجية تشمل حذف النشاطات القديمة على حساباتنا، مثل نشاطات البحث والفيديوهات على
غوغل
عبر myactivity.google.com، مع إمكانية تحديد الفترة أو نوع النشاط للحذف.
بعد ذلك، يُنصح بمنع تتبع البيانات المستقبلية من خلال تعطيل نشاط
الويب
والتطبيقات وسجل الموقع وسجل
يوتيوب
في إعدادات الحساب، واستخدام متصفحات ومحركات بحث تركز على الخصوصية مثل DuckDuckGo، وتغيير كلمات المرور بانتظام كل 3–6 أشهر.
كما يُعتبر تأمين الاتصال الرقمي أمرًا أساسيًا، وتجنب المتصفحات ومحركات البحث التي تعتمد على تتبع المستخدمين خطوة مهمة.
حذف الأثر الرقمي ليس مهمة لمرة واحدة، بل أسلوب حياة مستمر يتطلب مراجعة الوصول إلى التطبيقات، حذف الحسابات غير المستخدمة، وضبط إعدادات الخصوصية بشكل
دوري
لضمان استعادة السيطرة على المعلومات الشخصية في العصر الرقمي. (ارم نيوز)
