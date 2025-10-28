25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
الصين تعتمد نظام "ديب سيك" العسكري
Lebanon 24
28-10-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتمدت
الصين
نظام
الذكاء الاصطناعي
"ديب سيك" ضمن بنيتها العسكرية والأمنية، في خطوة تعكس انتقالها نحو مفهوم "الحرب الذكية".
Advertisement
ويهدف النظام إلى تعزيز القيادة والمراقبة والاستخبارات، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، مع إشراك شركات خاصة محلية في تطويره باستخدام معالجات "
هواوي
"، كما يُستخدم أيضًا في المجال المدني لمراقبة وتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر.
ورغم مزاياه، يحذر الخبراء من مخاطر الاختراق أو القرارات التكتيكية غير الدقيقة، ما يستدعي أنظمة رقابة صارمة. وتمثل الخطوة جزءًا من استراتيجية الصين لبناء منظومة أمنية ذكية تعزز قوتها العسكرية والتكنولوجية عالميًا. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"هواوي" تشارك في تطوير نسخة آمنة من نموذج ديب سيك تحسن الرقابة
Lebanon 24
"هواوي" تشارك في تطوير نسخة آمنة من نموذج ديب سيك تحسن الرقابة
28/10/2025 08:32:21
28/10/2025 08:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ديب سيك.. صدمة في سوق الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
ديب سيك.. صدمة في سوق الذكاء الاصطناعي
28/10/2025 08:32:21
28/10/2025 08:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.. "ديب سيك" تستخدم شرائح "هواوي" بدلاً من "إنفيديا"
Lebanon 24
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.. "ديب سيك" تستخدم شرائح "هواوي" بدلاً من "إنفيديا"
28/10/2025 08:32:21
28/10/2025 08:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"ديب سيك".. الكشف عن تقنية "الاهتمام المتناثر" لهذا السبب
Lebanon 24
"ديب سيك".. الكشف عن تقنية "الاهتمام المتناثر" لهذا السبب
28/10/2025 08:32:21
28/10/2025 08:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
ارم نيوز
الغربي
هواوي
تيجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أبل.. 4 تطبيقات احترافية جديدة إلى أجهزة آيباد
Lebanon 24
أبل.. 4 تطبيقات احترافية جديدة إلى أجهزة آيباد
02:00 | 2025-10-28
28/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما أهمية اختيار منفذ USB المناسب؟
Lebanon 24
ما أهمية اختيار منفذ USB المناسب؟
17:00 | 2025-10-27
27/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنستغرام" تطلق خاصية جديدة.. فما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إنستغرام" تطلق خاصية جديدة.. فما هي؟ (فيديو)
15:00 | 2025-10-27
27/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تمسح أثر حياتك الرقمية وتستعيد خصوصيتك على الإنترنت؟
Lebanon 24
كيف تمسح أثر حياتك الرقمية وتستعيد خصوصيتك على الإنترنت؟
11:33 | 2025-10-27
27/10/2025 11:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف مذهل: المطر الشمسي يكشف أسرار غامضة
Lebanon 24
اكتشاف مذهل: المطر الشمسي يكشف أسرار غامضة
10:01 | 2025-10-27
27/10/2025 10:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان وفي ذكرى الإستقلال
10:25 | 2025-10-27
27/10/2025 10:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
Lebanon 24
جراحة مستعجلة لعقيلة رئيس الحكومة في هذا المستشفى
09:04 | 2025-10-27
27/10/2025 09:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. كلام إسرائيليّ جديد وهذا ما كُشِف
16:07 | 2025-10-27
27/10/2025 04:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
Lebanon 24
بسبب فلسطين.. انسحاب أحد ممثلي مسلسل "المدينة البعيدة" وجدل واسع في تركيا
03:51 | 2025-10-27
27/10/2025 03:51:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2025-10-28
أبل.. 4 تطبيقات احترافية جديدة إلى أجهزة آيباد
17:00 | 2025-10-27
ما أهمية اختيار منفذ USB المناسب؟
15:00 | 2025-10-27
"إنستغرام" تطلق خاصية جديدة.. فما هي؟ (فيديو)
11:33 | 2025-10-27
كيف تمسح أثر حياتك الرقمية وتستعيد خصوصيتك على الإنترنت؟
10:01 | 2025-10-27
اكتشاف مذهل: المطر الشمسي يكشف أسرار غامضة
07:39 | 2025-10-27
قيود على "واتساب" في دولة كبرى.. صحيفة تتحدث
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
16:29 | 2025-10-27
28/10/2025 08:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
28/10/2025 08:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
28/10/2025 08:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24