تكنولوجيا وعلوم

الصين تعتمد نظام "ديب سيك" العسكري

Lebanon 24
28-10-2025 | 00:00
اعتمدت الصين نظام الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" ضمن بنيتها العسكرية والأمنية، في خطوة تعكس انتقالها نحو مفهوم "الحرب الذكية".
ويهدف النظام إلى تعزيز القيادة والمراقبة والاستخبارات، وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، مع إشراك شركات خاصة محلية في تطويره باستخدام معالجات "هواوي"، كما يُستخدم أيضًا في المجال المدني لمراقبة وتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر.
 
ورغم مزاياه، يحذر الخبراء من مخاطر الاختراق أو القرارات التكتيكية غير الدقيقة، ما يستدعي أنظمة رقابة صارمة. وتمثل الخطوة جزءًا من استراتيجية الصين لبناء منظومة أمنية ذكية تعزز قوتها العسكرية والتكنولوجية عالميًا. (ارم نيوز)
الذكاء الاصطناعي

ارم نيوز

الغربي

هواوي

تيجي

