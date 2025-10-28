"المنشورات الشبحية".. ميزة جديدة من ميتا لإحياء تطبيق ثريدز

Advertisement

وتحاكي هذه الخاصية فكرة "القصص" التي اشتهرت على منصات ميتا الأخرى مثل إنستغرام وفيسبوك، إلا أن "المنشورات الشبحية" تمنح المستخدمين تجربة تفاعلية مختلفة، حيث تختفي المنشورات تلقائيًا بعد يوم، ولا يظهر من قام بالإعجاب أو الرد عليها، إذ تُرسل الردود مباشرة إلى صندوق الرسائل الخاص بالمستخدم.وقالت الشركة في بيان رسمي: "نريد أن يتمكن المستخدمون من التعبير بحرية، دون الحاجة إلى التفكير الزائد أو تعديل منشوراتهم قبل النشر".ويستطيع المستخدمون إنشاء هذه المنشورات من خلال قائمة "إنشاء منشور"، حيث تظهر على الصفحة الرئيسية على شكل فقاعة رمادية مميزة عن المنشورات التقليدية.وتسعى ميتا من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز شعبية ثريدز الذي أُطلق عام 2023 كمنافس لتطبيق "إكس" التابع لإيلون ، وبلغ عدد مستخدميه النشطين نحو 400 مليون مستخدم حتى آب الماضي.