Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ارتفاع استخدام ChatGPT لمناقشة أفكار انتحارية ومواضيع حساسة

Lebanon 24
29-10-2025 | 00:00
A-
A+

Doc-P-1435226-638972804042570082.jpg
Doc-P-1435226-638972804042570082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير صادر عن شركة OpenAI، عن حجم استخدام (ChatGPT) من قبل ملايين المستخدمين، لاسيما في استفسارات الصحة النفسية، مما يثير قلقاً متزايداً بشأن اعتماد الأفراد على روبوتات الدردشة الذكية في هذا المجال.
Advertisement
وقد كشف التقرير عن حقائق صادمة، حيث أن غالبية المستخدمين يعتمدون على (ChatGPT) لإجراء محادثات أسبوعية تتناول مشاكل الصحة النفسية، بما في ذلك التعبير عن أفكار انتحارية، بالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن العديد من مستخدمي (ChatGPT) يُنشئون ارتباطاً عاطفياً بروبوت الدردشة.

كما سلطت الشركة الضوء على تحسينات السلامة والتدابير التي تتخذها لتقديم المساعدة المناسبة لمستخدمي (ChatGPT)، وذكرت (OpenAI) أن حوالي 0.15% من المستخدمين النشطين أسبوعيًا يُجرون محادثات تتضمن مؤشرات واضحة على احتمال التخطيط للانتحار.

و يُقدر هذا العدد بأكثر من مليون مستخدم أسبوعيًا، بناءً على حقيقة أن (ChatGPT) يضم أكثر من 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، كما يُظهر آلاف المستخدمين أيضًا علامات على الذهان أو الهوس.

وكشفت (OpenAI)، من خلال هذه البيانات، أنها عملت مع أكثر من 170 خبيراً في الصحة النفسية لتحسين نموذجها الحالي في الرد على الاستفسارات المتعلقة بقضايا الصحة النفسية.

وفيما يتعلق بالارتباط العاطفي للمستخدم والمواضيع شديدة الحساسية، يُقال إن نموذج (GPT-5) الجديد يُقدّم استجابات إشكالية أقل بنسبة 42% مقارنةً بنموذج (GPT-4o)، وأبرز التقرير أنه يستجيب بشكل أكثر ملاءمة واتساقًا من الإصدارات السابقة.

الآن، لا يقتصر دور (OpenAI) على حماية الشباب فحسب، بل يشمل أيضًا الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، إذ ادّعت الشركة أن نموذج (GPT-5) أكثر فعالية، مه ودعوها المستمرة لقياس سلوك النماذج وتعزيزه في هذه المجالات.
مواضيع ذات صلة
مع عودة الدراسة.. ارتفاع قياسي في استخدام ChatGPT
lebanon 24
29/10/2025 07:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"مناقشات حساسة" في البيت الأبيض
lebanon 24
29/10/2025 07:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب جدد مطالبته رئيس الجمهورية الدعوة الى حوار لمناقشة موضوع السلاح
lebanon 24
29/10/2025 07:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررات جلسة مجلس الوزراء: جلسة اضافية يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لمتابعة مناقشة موضوع الموازنة
lebanon 24
29/10/2025 07:12:15 Lebanon 24 Lebanon 24

التعبير عن

روبوت

دمين

ساسي

زايد

ايدا

بالا

اسيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:35 | 2025-10-28
13:00 | 2025-10-28
09:32 | 2025-10-28
05:50 | 2025-10-28
05:00 | 2025-10-28
04:00 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24