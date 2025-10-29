ارتفاع استخدام ChatGPT لمناقشة أفكار انتحارية ومواضيع حساسة

Advertisement

كشف تقرير صادر عن شركة OpenAI، عن حجم استخدام (ChatGPT) من قبل ملايين المستخدمين، لاسيما في استفسارات الصحة النفسية، مما يثير قلقاً متزايداً بشأن اعتماد الأفراد على روبوتات الدردشة الذكية في هذا المجال.وقد كشف التقرير عن حقائق صادمة، حيث أن غالبية المستخدمين يعتمدون على (ChatGPT) لإجراء محادثات أسبوعية تتناول مشاكل الصحة النفسية، بما في ذلك أفكار انتحارية، بالإضافة إلى ذلك، أفاد التقرير بأن العديد من مستخدمي (ChatGPT) يُنشئون ارتباطاً عاطفياً بروبوت الدردشة.كما سلطت الشركة الضوء على تحسينات السلامة والتدابير التي تتخذها لتقديم المساعدة المناسبة لمستخدمي (ChatGPT)، وذكرت (OpenAI) أن حوالي 0.15% من المستخدمين النشطين أسبوعيًا يُجرون محادثات تتضمن مؤشرات واضحة على احتمال التخطيط للانتحار.و يُقدر هذا العدد بأكثر من مليون مستخدم أسبوعيًا، بناءً على حقيقة أن (ChatGPT) يضم أكثر من 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا، كما يُظهر آلاف المستخدمين أيضًا علامات على الذهان أو الهوس.وكشفت (OpenAI)، من خلال هذه البيانات، أنها عملت مع أكثر من 170 خبيراً في الصحة النفسية لتحسين نموذجها الحالي في الرد على الاستفسارات المتعلقة بقضايا الصحة النفسية.وفيما يتعلق بالارتباط العاطفي للمستخدم والمواضيع شديدة الحساسية، يُقال إن نموذج (GPT-5) الجديد يُقدّم استجابات إشكالية أقل بنسبة 42% مقارنةً بنموذج (GPT-4o)، وأبرز التقرير أنه يستجيب بشكل أكثر ملاءمة واتساقًا من الإصدارات السابقة.الآن، لا يقتصر دور (OpenAI) على حماية الشباب فحسب، بل يشمل أيضًا الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، إذ ادّعت الشركة أن نموذج (GPT-5) أكثر فعالية، مه ودعوها المستمرة لقياس سلوك النماذج وتعزيزه في هذه المجالات.