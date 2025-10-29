Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هجوم سيبراني جديد يضرب شركات الاتصالات الكورية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-10-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1435476-638973382269320706.webp
Doc-P-1435476-638973382269320706.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة LG Uplus، إحدى كبرى شركات الاتصالات في كوريا الجنوبية، عن وقوع حادثة أمنية إلكترونية جديدة، لتضاف إلى قائمة مزوّدي الخدمة الكبار الذين تعرّضوا لهجمات سيبرانية خلال الأشهر الستة الماضية.
Advertisement


وأفادت الشركة بأنها أبلغت الوكالة الكورية لأمن الإنترنت (KISA) باختراق محتمل لبياناتها، دون تحديد موعد لإعلان نتائج التحقيقات الجارية.


وبذلك تصبح LG Uplus ثالث شركة كورية كبرى تتعرض لمثل هذا الهجوم، بعد SK Telecom وKT Telecom، بينما لا تزال وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق في سلسلة الاختراقات التي طالت القطاع منذ منتصف العام، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".


وكانت تقارير سابقة قد أظهرت أن الوكالة رصدت في يوليو الماضي محاولات اختراق، وطُلب من الشركة تقديم بلاغ رسمي، لكن LG Uplus نفت في أغسطس حدوث أي خرق، رغم تأكيد KT Telecom تسرب بيانات مستخدمين نتيجة محطات قاعدية غير مصرح بها.


تأتي هذه التطورات بعد تقرير نشرته مجلة "Phrack" قبل شهرين، زعمت فيه أن هاكرز من الصين أو كوريا الشمالية سرقوا بيانات نحو 9 آلاف خادم تابع للشركة. (العربية) 


مواضيع ذات صلة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
29/10/2025 13:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسن تدريجي بعد هجوم سيبراني على مطارات أوروبا
lebanon 24
29/10/2025 13:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم سيبراني يشلّ مطارات أوروبية
lebanon 24
29/10/2025 13:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
شروط جديدة للحصول على التأشيرات الأميركية.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
29/10/2025 13:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

وزارة العلوم

الكورية

الشمالي

الشمال

أغسطس

براني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:04 | 2025-10-29
01:10 | 2025-10-29
00:00 | 2025-10-29
16:35 | 2025-10-28
13:00 | 2025-10-28
09:32 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24