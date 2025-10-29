هجوم سيبراني جديد يضرب شركات الاتصالات الكورية.. إليكم التفاصيل

Advertisement

وأفادت الشركة بأنها أبلغت الوكالة لأمن الإنترنت (KISA) باختراق محتمل لبياناتها، دون تحديد موعد لإعلان نتائج التحقيقات الجارية.وبذلك تصبح LG Uplus ثالث شركة كورية كبرى تتعرض لمثل هذا الهجوم، بعد SK Telecom وKT Telecom، بينما لا تزال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق في سلسلة الاختراقات التي طالت القطاع منذ منتصف العام، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".وكانت تقارير سابقة قد أظهرت أن الوكالة رصدت في يوليو الماضي محاولات اختراق، وطُلب من الشركة تقديم بلاغ رسمي، لكن LG Uplus نفت في حدوث أي خرق، رغم تأكيد KT Telecom تسرب بيانات مستخدمين نتيجة محطات قاعدية غير مصرح بها.تأتي هذه التطورات بعد تقرير نشرته مجلة "Phrack" قبل شهرين، زعمت فيه أن هاكرز من أو سرقوا بيانات نحو 9 آلاف خادم تابع للشركة. (العربية)