هجوم سيبراني جديد يضرب شركات الاتصالات الكورية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
29-10-2025
|
04:30
A-
A+
أعلنت شركة LG Uplus، إحدى كبرى شركات الاتصالات في
كوريا الجنوبية
، عن وقوع حادثة أمنية إلكترونية جديدة، لتضاف إلى قائمة مزوّدي الخدمة الكبار الذين تعرّضوا لهجمات سيبرانية خلال الأشهر الستة الماضية.
وأفادت الشركة بأنها أبلغت الوكالة
الكورية
لأمن الإنترنت (KISA) باختراق محتمل لبياناتها، دون تحديد موعد لإعلان نتائج التحقيقات الجارية.
وبذلك تصبح LG Uplus ثالث شركة كورية كبرى تتعرض لمثل هذا الهجوم، بعد SK Telecom وKT Telecom، بينما لا تزال
وزارة العلوم
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقق في سلسلة الاختراقات التي طالت القطاع منذ منتصف العام، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".
وكانت تقارير سابقة قد أظهرت أن الوكالة رصدت في يوليو الماضي محاولات اختراق، وطُلب من الشركة تقديم بلاغ رسمي، لكن LG Uplus نفت في
أغسطس
حدوث أي خرق، رغم تأكيد KT Telecom تسرب بيانات مستخدمين نتيجة محطات قاعدية غير مصرح بها.
تأتي هذه التطورات بعد تقرير نشرته مجلة "Phrack" قبل شهرين، زعمت فيه أن هاكرز من
الصين
أو
كوريا الشمالية
سرقوا بيانات نحو 9 آلاف خادم تابع للشركة. (العربية)
