24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
هل يمكن تحويل iPad إلى جهاز عمل كامل؟
Lebanon 24
29-10-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عندما أطلقت أبل أول آيباد عام 2010 كان الجهاز يُنظر إليه كجسر ما بين الهاتف والحاسوب المحمول، مثالي للمشاهدة وتصفح البريد والقراءة. لكن مع تطوّر العتاد والبرمجيات، تغيّرت الصورة: الآن بعض طرازات الـ iPad قادرة على أداء مهام إنتاجية متقدمة قد تجعلها بديلاً مقنعاً للحاسوب المحمول في مجالات التصميم والتحرير والعمل المكتبي، بشرط تهيئتها بالمُلحقات والإعدادات المناسبة.
Advertisement
ما الذي تحتاجه لتحويل iPad إلى محطة عمل؟
- لوحة مفاتيح فعلية: الاعتماد على الشاشة فقط يُعيق التحرير
الطويل
؛ لوحات مفاتيح قابلة للوصل مغناطيسياً تُسرّع وتسهّل الكتابة.
- فأرة أو لوحة تتبّع: تمنحك تجربة شبيهة بالكمبيوتر، مفيدة للغاية في التعامل مع الجداول أو برامج التصميم.
- إدارة نوافذ متطوّرة: مع تحديثات iPadOS الأخيرة (ذُكِر إصدار iPadOS 26 كمثال) صار بإمكانك فتح تطبيقات في نوافذ متعددة وتعديل أحجامها وترتيبها، ما يقرّب تجربة العمل من الحاسوب.
- دعم للتخزين الخارجي والسحابي: إن كنت تعمل على ملفات كبيرة، فدعم iCloud Drive ومنفذ USB-C للتخزين الخارجي يسهّل إدارة الملفات.
- تطبيقات احترافية: اليوم تتوافر برامج مثل Adobe Photoshop وDaVinci Resolve وحتى Final Cut Pro على بعض طرازات iPad أو في إصداراتٍ متوافقة، ما يجعل التحرير الاحترافي على اللوحي أمراً واقعياً.
- قوة المعالجة والبطارية: بعض طرازات iPad تعمل بشرائح M-series المألوفة في أجهزة Mac، ما يمنحها قدرة معالجة أكبر، لكن تشغيل تطبيقات احترافية طوال اليوم يتطلّب خطة للطاقة (بنك طاقة، إدارة طاقة الجهاز، تقليل سطوع عند عدم الحاجة).
نصائح عملية للحفاظ على الأداء: حدّث نظام التشغيل إلى آخر نسخة، فعّل أوضاع توفير الطاقة عند الحاجة، واغلق الاتصالات غير الضرورية لتوفير عمر البطارية. وإذا كنت تنوي الاعتماد على iPad كجهاز أساسي للعمل فقد تحتاج أيضاً إلى ملحقات إضافية مثل شاشة خارجية، قلم رقمي، وحافظة-لوحة مفاتيح مريحة.
هل الأمر يستحق الموازنة؟ تحويل iPad إلى كمبيوتر محمول قابل للتحقيق لكن ليس رخيصاً: تكلفة الملحقات واحتياجات العمل الاحترافية قد تقترب من سعر كمبيوتر محمول رفيع. القرار يعود لطبيعة عملك: إذا كانت مهامك تعتمد على برامج احترافية متوافرة على iPad وتقدّر التنقّل وخفة الوزن، فقد يكون الاستثمار مجدياً. أما إذا كانت حاجتك تشمل برامج خاصة أو سير عمل يعتمد على تعدد النوافذ وبنية ملفات معقّدة، فالحاسوب المحمول قد يبقى الخيار الأكثر كفاءة.
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج
Lebanon 24
ورشة عمل في دير الأحمر حول تحويل زراعة القنّب الهندي إلى اقتصاد شرعي ومنتج
29/10/2025 20:12:38
29/10/2025 20:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: كان يمكن تفادي الإغلاق الحكومي إذا عمل الديمقراطيون معنا
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: كان يمكن تفادي الإغلاق الحكومي إذا عمل الديمقراطيون معنا
29/10/2025 20:12:38
29/10/2025 20:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سينسحب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة؟
Lebanon 24
هل سينسحب الجيش الإسرائيلي من كامل غزة؟
29/10/2025 20:12:38
29/10/2025 20:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتعطل الانتخابات بعد دعوة بري لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟
Lebanon 24
هل تتعطل الانتخابات بعد دعوة بري لتطبيق كامل لاتفاق الطائف؟
29/10/2025 20:12:38
29/10/2025 20:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
إذا كنت
الطويل
vinci
بيوتر
تابت
بيرة
نواف
حجام
تابع
قد يعجبك أيضاً
أوبن أيه آي: لتعزيز الأمان الرقمي على المنصات الإلكترونية
Lebanon 24
أوبن أيه آي: لتعزيز الأمان الرقمي على المنصات الإلكترونية
11:48 | 2025-10-29
29/10/2025 11:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
Lebanon 24
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
11:30 | 2025-10-29
29/10/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المجاملة الرقمية.. روبوتات الدردشة قد تُطوِّع الحقيقة لراحة المستخدم
Lebanon 24
المجاملة الرقمية.. روبوتات الدردشة قد تُطوِّع الحقيقة لراحة المستخدم
08:00 | 2025-10-29
29/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم سيبراني جديد يضرب شركات الاتصالات الكورية.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هجوم سيبراني جديد يضرب شركات الاتصالات الكورية.. إليكم التفاصيل
04:30 | 2025-10-29
29/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!
Lebanon 24
سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!
02:04 | 2025-10-29
29/10/2025 02:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ كبيرٌ... وفاة فنان لبنانيّ شاب بشكلٍ مفاجىء (صورة)
11:00 | 2025-10-29
29/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
15:48 | 2025-10-28
28/10/2025 03:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء الصيفية ستتبدل.. بداية موسم الأمطار في لبنان في هذا الموعد
03:41 | 2025-10-29
29/10/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو متداول لحادثة في مدرسة بطرابلس… هذه حقيقته
14:32 | 2025-10-28
28/10/2025 02:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. هكذا حاولت أميركا اختطاف رئيس فنزويلا من الجو!
15:00 | 2025-10-28
28/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:48 | 2025-10-29
أوبن أيه آي: لتعزيز الأمان الرقمي على المنصات الإلكترونية
11:30 | 2025-10-29
بأكثر من 5 تريليونات.. إنفيديا من الشركات الأعلى قيمة في العالم
08:00 | 2025-10-29
المجاملة الرقمية.. روبوتات الدردشة قد تُطوِّع الحقيقة لراحة المستخدم
04:30 | 2025-10-29
هجوم سيبراني جديد يضرب شركات الاتصالات الكورية.. إليكم التفاصيل
02:04 | 2025-10-29
سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!
01:10 | 2025-10-29
هاتف ذكي يمكن ارتداؤه حول المعصم... ابتكار جديد من موتورولا!
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
29/10/2025 20:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
29/10/2025 20:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
29/10/2025 20:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24