هل يمكن تحويل iPad إلى جهاز عمل كامل؟

Lebanon 24
29-10-2025 | 10:00
عندما أطلقت أبل أول آيباد عام 2010 كان الجهاز يُنظر إليه كجسر ما بين الهاتف والحاسوب المحمول، مثالي للمشاهدة وتصفح البريد والقراءة. لكن مع تطوّر العتاد والبرمجيات، تغيّرت الصورة: الآن بعض طرازات الـ iPad قادرة على أداء مهام إنتاجية متقدمة قد تجعلها بديلاً مقنعاً للحاسوب المحمول في مجالات التصميم والتحرير والعمل المكتبي، بشرط تهيئتها بالمُلحقات والإعدادات المناسبة.
ما الذي تحتاجه لتحويل iPad إلى محطة عمل؟
- لوحة مفاتيح فعلية: الاعتماد على الشاشة فقط يُعيق التحرير الطويل؛ لوحات مفاتيح قابلة للوصل مغناطيسياً تُسرّع وتسهّل الكتابة.
- فأرة أو لوحة تتبّع: تمنحك تجربة شبيهة بالكمبيوتر، مفيدة للغاية في التعامل مع الجداول أو برامج التصميم.
- إدارة نوافذ متطوّرة: مع تحديثات iPadOS الأخيرة (ذُكِر إصدار iPadOS 26 كمثال) صار بإمكانك فتح تطبيقات في نوافذ متعددة وتعديل أحجامها وترتيبها، ما يقرّب تجربة العمل من الحاسوب.
- دعم للتخزين الخارجي والسحابي: إن كنت تعمل على ملفات كبيرة، فدعم iCloud Drive ومنفذ USB-C للتخزين الخارجي يسهّل إدارة الملفات.
- تطبيقات احترافية: اليوم تتوافر برامج مثل Adobe Photoshop وDaVinci Resolve وحتى Final Cut Pro على بعض طرازات iPad أو في إصداراتٍ متوافقة، ما يجعل التحرير الاحترافي على اللوحي أمراً واقعياً.
- قوة المعالجة والبطارية: بعض طرازات iPad تعمل بشرائح M-series المألوفة في أجهزة Mac، ما يمنحها قدرة معالجة أكبر، لكن تشغيل تطبيقات احترافية طوال اليوم يتطلّب خطة للطاقة (بنك طاقة، إدارة طاقة الجهاز، تقليل سطوع عند عدم الحاجة).

نصائح عملية للحفاظ على الأداء: حدّث نظام التشغيل إلى آخر نسخة، فعّل أوضاع توفير الطاقة عند الحاجة، واغلق الاتصالات غير الضرورية لتوفير عمر البطارية. وإذا كنت تنوي الاعتماد على iPad كجهاز أساسي للعمل فقد تحتاج أيضاً إلى ملحقات إضافية مثل شاشة خارجية، قلم رقمي، وحافظة-لوحة مفاتيح مريحة.

هل الأمر يستحق الموازنة؟ تحويل iPad إلى كمبيوتر محمول قابل للتحقيق لكن ليس رخيصاً: تكلفة الملحقات واحتياجات العمل الاحترافية قد تقترب من سعر كمبيوتر محمول رفيع. القرار يعود لطبيعة عملك: إذا كانت مهامك تعتمد على برامج احترافية متوافرة على iPad وتقدّر التنقّل وخفة الوزن، فقد يكون الاستثمار مجدياً. أما إذا كانت حاجتك تشمل برامج خاصة أو سير عمل يعتمد على تعدد النوافذ وبنية ملفات معقّدة، فالحاسوب المحمول قد يبقى الخيار الأكثر كفاءة.
 
(إرم نيوز)
