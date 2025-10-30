OpenAI تكشف عن خطط لتطوير ذكاء اصطناعي قادر على إجراء أبحاث علمية متقدمة

Advertisement

كشفت شركة OpenAI عن خططها لتطوير جيل جديد من أنظمة القادرة على القيام بمهام بحثية علمية متقدمة، في خطوة تعكس الطموح المتزايد للشركة لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من كتابة النصوص أو توليد الصور.وخلال بث مباشر نظمته الشركة، سام ألتمان أن فريق التطوير يعمل حاليًا على إنشاء مساعد بحثي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بمستوى المتدرب الأكاديمي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه بحلول سبتمبر 2026. وأضاف أن الشركة تخطط بعد ذلك لإطلاق باحث ذكاء اصطناعي متكامل بحلول عام 2028، يتمتع بالقدرة على إدارة مشروعات علمية كاملة بشكل ذاتي.وأوضح ياكوب باتشوتسكي، كبير العلماء في OpenAI، أن الهدف النهائي من المشروع هو الوصول إلى نظام قادر على تصميم التجارب العلمية، واختبار الفرضيات، والتوصل إلى اكتشافات جديدة دون تدخل بشري مباشر.وقال في تصريحاته إن الشركة تؤمن بأن أنظمة التعلم العميق قد تكون على بعد أقل من عقد من الوصول إلى مرحلة "الذكاء الفائق"، أي أن تصبح قادرة على التفوق على الإنسان في معظم المهام الذهنية. وأضاف أن هذا الهدف الطموح قد يتحقق إذا استمرت وتيرة التطور والتمويل بنفس المعدل الحالي.وتتبنى الشركة إستراتيجيتين رئيسيتين لتحقيق هذا الهدف؛ الأولى تعتمد على تحسين خوارزميات التعلم العميق لتصبح أكثر كفاءة في التعلم والتحليل المنطقي، بينما ترتكز الثانية على زيادة قوة الحوسبة المخصصة للنماذج، بحيث تمنح الأنظمة وقتًا وقدرة أكبر على التفكير وحل المشكلات المعقدة.وترى الشركة أن هذا المزيج من التطوير البرمجي والقدرة الحوسبية سيمنح الذكاء الاصطناعي إمكانية التعامل مع تحديات علمية تفوق القدرات البشرية الحالية.وفي ما يتعلق بالتمويل، قال ألتمان إن الهيكل الربحي الجديد للشركة يتيح لها جذب استثمارات ضخمة لتوسيع بنيتها التحتية، وأشار إلى أن OpenAI تخطط لإنشاء قدرة حوسبة تصل إلى 30 غيغاواط، بتكلفة تُقدر بحوالي 1.4 تريليون دولار، وهي خطوة يعتبرها ضرورية لتمكين النماذج المستقبلية من العمل كعلماء حقيقيين وليس كمساعدين رقميين فقط.وأكدت الشركة أن الهدف من المشروع لا يقتصر على استعراض القدرات التقنية، بل يهدف إلى تسريع وتيرة البحث العلمي في مجالات متعددة، مثل تطوير المواد الجديدة والعلاجات الطبية وتحسين كفاءة الطاقة.وأوضحت أن مؤسسة OpenAI غير الربحية ستواصل الإشراف على هذا المسار العلمي من خلال صندوق بقيمة 25 مليار دولار مخصص لدعم الأبحاث الآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.ورغم الطموح الكبير في الجدول ، شددت OpenAI على أنها تحافظ على نهج متوازن بين الابتكار والحذر، مؤكدة أن بنيتها التنظيمية الجديدة صُممت لضمان الرقابة العامة والشفافية في عملها.وقالت الشركة: "نسعى إلى بناء ذكاء اصطناعي يخدم الجميع، ويساهم في تقدم البشرية، لا أن يحل محلها." (اليوم السابع)