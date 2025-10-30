Advertisement

متفرقات

غوغل تطلق "Pomelli".. أداة ذكاء اصطناعي تحدث ثورة في التسويق الرقمي

Lebanon 24
30-10-2025 | 01:43
كشفت شركة غوغل عن إطلاق أداة جديدة تحمل اسم "Pomelli"، وهي منصة تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي صُمّمت خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى فرق تصميم كبيرة أو ميزانيات تسويقية ضخمة.
وتُعد الأداة ثمرة تعاون بين Google Labs وGoogle DeepMind، وتهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من إنشاء حملات تسويقية احترافية ومتناغمة مع هوية علامتهم التجارية خلال دقائق معدودة.
وتعتمد "Pomelli" على مفهوم مبتكر أطلقت عليه غوغل اسم "الحمض النووي التجاري" (Business DNA)، حيث تقوم الأداة بتحليل موقع الشركة الإلكتروني لاستخلاص عناصر الهوية البصرية والنصية، من ألوان وخطوط وصور، إلى أسلوب الكتابة والمحتوى، لتشكيل ملف شامل لهوية العلامة التجارية.

ويُستخدم هذا الملف كمرجع لبناء جميع الحملات المستقبلية، بما يضمن اتساق الرسائل الإعلانية والمظهر العام عبر المنصات المختلفة.
بعد تحديد الهوية، تولّد الأداة اقتراحات مخصصة للحملات التسويقية، يمكن اعتمادها أو تعديلها بسهولة. كما يمكن للمستخدم كتابة تعليمات نصية بسيطة لتوليد منشورات وإعلانات جاهزة، مع إمكانية تعديل النصوص والصور داخل المنصة نفسها.
وتُطلق غوغل الأداة في مرحلتها التجريبية العامة (Public Beta) في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وباللغة الإنجليزية فقط في هذه المرحلة.
وأكدت الشركة أن المشروع لا يزال في بداياته، وأنها ستوسع نطاق الدعم ليشمل لغات وأسواقاً جديدة، مع تكامل أعمق مع خدمات غوغل الأخرى مثل Google Ads وWorkspace.
ويرى خبراء أن "Pomelli" تمثل قفزة جديدة في أتمتة التسويق، لكنها تثير أيضاً تساؤلات حول دقة تحليل العلامات التجارية المعقدة أو المتعددة الأنشطة.
 
(Search Engine Journal)
 
