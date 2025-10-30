24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف سامسونغ المقبل
Lebanon 24
30-10-2025
|
11:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بهاتف
galaxy
Z Fold 8 المنتظر من
سامسونغ
.
Advertisement
تبعا لموقع DealSite الكوري الجنوبي فإن سامسونغ ستعلن عن هاتفها الجديد بشكل رسمي العام القادم، وصممته ليكون واحدا من أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي على الإطلاق.
وتشير بعض مواقع الإنترنت إلى أن سامسونغ استخدمت تقنية خاصة لتصنيع شاشة الهاتف الأساسية المرنة، كي لا تظهر على الشاشة علامات للطي في منتصفها كما في معظم الهواتف من هذه الفئة.
والأمر المميز الآخر في هذا الهاتف وفقا للتسريبات هو كاميرته الأساسية التي حصلت على عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، كما حصلت على قدرات تقريب رقمي بمعدل 200X.
سيعمل الجهاز على الأغلب بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.
وسيحصل على بطارية بسعة 5300 ميلي أمبير على الأغلب، أي أن سعتها ستكون أكبر من بطاريات هواتف Galaxy Z Fold 7 المطروحة حاليا، كما أن هيكل الهاتف الجديد سيكون أنحف من هياكل هواتف Galaxy Z Fold الحالية، وحصل على تغييرات مميزة في تصميم الواجهة الخلفية والإطارات التي تضم عدسات الكاميرا، كما سيدعم تقنية القلم الذكي. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
Lebanon 24
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
30/10/2025 21:50:21
30/10/2025 21:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لن يكون متاحاً للجميع.. "سامسونغ" تكشف عن الأسواق التي سيُطرح بها هاتفها الثلاثي الطيات
Lebanon 24
لن يكون متاحاً للجميع.. "سامسونغ" تكشف عن الأسواق التي سيُطرح بها هاتفها الثلاثي الطيات
30/10/2025 21:50:21
30/10/2025 21:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
يحمل إسم Galaxy S25 FE.. سامسونغ تكشف رسميًا عن هاتفها الجديد
30/10/2025 21:50:21
30/10/2025 21:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره
Lebanon 24
Oppo تطلق هاتفًا بمواصفات ممتازة.. هذا سعره
30/10/2025 21:50:21
30/10/2025 21:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
✨ الخلف
تعلن عن
galaxy
إنترنت
روسيا
طاريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
13:29 | 2025-10-30
30/10/2025 01:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"اﻷرض على شفا الهاوية".. تقرير يدق ناقوس الخطر
Lebanon 24
"اﻷرض على شفا الهاوية".. تقرير يدق ناقوس الخطر
11:00 | 2025-10-30
30/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح مرعب
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح مرعب
09:22 | 2025-10-30
30/10/2025 09:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تقاضي Oppo وتتهمها بالتجسس
Lebanon 24
آبل تقاضي Oppo وتتهمها بالتجسس
08:40 | 2025-10-30
30/10/2025 08:40:44
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
Lebanon 24
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
06:00 | 2025-10-30
30/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:29 | 2025-10-30
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
11:00 | 2025-10-30
"اﻷرض على شفا الهاوية".. تقرير يدق ناقوس الخطر
09:22 | 2025-10-30
الذكاء الاصطناعي في سباق تسلح مرعب
08:40 | 2025-10-30
آبل تقاضي Oppo وتتهمها بالتجسس
06:00 | 2025-10-30
سامسونغ تكشف سراً طال انتظاره.. هاتف قابل للطي 3 مرات يبصر النور
04:00 | 2025-10-30
كسر إدمان الهواتف الذكية.. خطوات عملية لإعادة التوازن الرقمي
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:50:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24