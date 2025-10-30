Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريبات تكشف عن شكل ومواصفات هاتف سامسونغ المقبل

Lebanon 24
30-10-2025 | 11:42
سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بهاتف galaxy Z Fold 8 المنتظر من سامسونغ
تبعا لموقع DealSite الكوري الجنوبي فإن سامسونغ ستعلن عن هاتفها الجديد بشكل رسمي العام القادم، وصممته ليكون واحدا من أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي على الإطلاق.

وتشير بعض مواقع الإنترنت إلى أن سامسونغ استخدمت تقنية خاصة لتصنيع شاشة الهاتف الأساسية المرنة، كي لا تظهر على الشاشة علامات للطي في منتصفها كما في معظم الهواتف من هذه الفئة.
 
والأمر المميز الآخر في هذا الهاتف وفقا للتسريبات هو كاميرته الأساسية التي حصلت على عدسة بدقة 200 ميغابيكسل، كما حصلت على قدرات تقريب رقمي بمعدل 200X.
 
 
سيعمل الجهاز على الأغلب بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.

وسيحصل على بطارية بسعة 5300 ميلي أمبير على الأغلب، أي أن سعتها ستكون أكبر من بطاريات هواتف Galaxy Z Fold 7 المطروحة حاليا، كما أن هيكل الهاتف الجديد سيكون أنحف من هياكل هواتف Galaxy Z Fold الحالية، وحصل على تغييرات مميزة في تصميم الواجهة الخلفية والإطارات التي تضم عدسات الكاميرا، كما سيدعم تقنية القلم الذكي. (روسيا اليوم) 
روسيا اليوم

