اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
Lebanon 24
30-10-2025
|
17:05
A-
A+
في زمن
الذكاء الاصطناعي
والتواصل السريع، أصبح استخدام تشات جي
بي تي
جزءًا من الحياة اليومية، لكن التميّز لا يكمن في تشغيله فقط، بل في كيفية توظيفه بذكاء ليصبح مساعدًا شخصيًا وشريكًا إبداعيًا فعليًا. وهناك خمس استراتيجيات أساسية لتحقيق ذلك.
أولًا، من المهم أن تزوده بسياق واضح وتفاصيل دقيقة حول طلبك. فبدلًا من أن تقول: “أعد لي جدولًا سياحيًا في بيروت”، قل: “أفضّل
الإيقاع
الهادئ في الرحلات، وأحب المطاعم الراقية، وأتجنب الزحام.” كلما زادت التفاصيل، كانت النتيجة أدق وأكثر انسجامًا معك.
ثانيًا، لا تكتفِ بإجابة واحدة. اطلب منه مثلًا عدة تعليقات لصورة: طريفة، شعرية، ملهمة، ورومانسية. تنوع الإجابات يمنحك حرية
الاختيار
والتوليف بينها.
ثالثًا، ناقشه وجرّبه. تحدَّه بوجهات نظر معاكسة، فهو يميل عادةً إلى مجاملة المستخدم، لكن حين تطلب منه الدفاع عن الرأي الآخر، تحصل على نقاش أعمق وتحليل أوسع.
رابعًا، عامله كشريك لا كمنفّذ. قدّم الفكرة الأساسية ودعه يساعدك في التنظيم والإبداع، كما في التخطيط لحفل أو إعداد حملة إعلانية.
وأخيرًا، استخدمه كأداة للتأمل الذاتي. يمكنك أن تطلب منه مساعدتك في مراجعة أسبوعك أو تقييم قراراتك. فهو ليس بديلًا للحوار الإنساني، لكنه مرآة فكرية تمنحك رؤية أعمق لتجاربك.
