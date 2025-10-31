27
متفرقات
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
Lebanon 24
31-10-2025
|
02:00
A-
A+
في خطوة جديدة ضمن سباق استكشاف الفضاء، أعلنت شركة
سبيس إكس
المملوكة لإيلون
ماسك
عن مقترح رسمي جديد قدّمته إلى
وكالة ناسا
، يهدف إلى تبسيط خطة إرسال البشر إلى القمر باستخدام صاروخها العملاق ستارشيب.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي إن النموذج الجديد "سيضمن عودة أسرع إلى سطح القمر مع تعزيز سلامة الطاقم وتقليل التعقيدات التقنية".
ويأتي هذا المقترح في وقت تواجه فيه
ناسا
ضغوطًا سياسية وزمنية لتحقيق إنجاز أميركي قبل أن تسبقها
الصين
في إرسال رواد فضاء إلى القمر للمرة الأولى منذ 1972.
وكانت ناسا قد اختارت "سبيس إكس" في 2021 لتنفيذ مهمات الهبوط الأولى ضمن برنامج أرتيميس، لكن التأخير في التنفيذ وغياب مدير دائم للإدارة الفدرالية أثار انتقادات داخل
الكونغرس
.
وأكدت سبيس إكس أنها أتمت "عشرات الإنجازات" في تطوير مركبة ستارشيب، وتخطط لاختبارات طيران طويلة المدى خلال العام المقبل، في خطوة قد تعيد للبشر حلم العودة إلى القمر بعد نصف قرن من الانقطاع.
(سكاي نيوز)
تكنولوجيا وعلوم
إيلون ماسك
وكالة ناسا
سكاي نيوز
سكاي نيو
سبيس إكس
الكونغرس
الكون
تيميس
