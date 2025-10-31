ميزة جديدة في خرائط غوغل.. واجهة أحادية اللون لتوفير طاقة الهاتف

Advertisement

تعتبر ميزة الملاحة (Navigation) في تطبيق خرائط جوجل من أكثر الأسباب استنزافًا لبطارية ، نظرًا للاستخدام المتواصل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) واستمرار شاشة الهاتف في العمل، وللتخفيف من هذه المشكلة، تعمل جوجل حاليًا على تطوير "وضع توفير الطاقة" جديد ومخصص للتطبيق.تم وجود هذه الميزة أثناء تفكيك (APK teardown) لإصدار تجريبي حديث من تطبيق خرائط جوجل على نظام أندرويد.يهدف هذا الوضع إلى تحقيق أقصى قدر من توفير الطاقة عبر تقليل البيانات المعروضة على الشاشة، عند تفعيل الوضع، يتحول واجهة المستخدم (UI) إلى تصميم أحادي اللون (Monochrome)، مما يزيل الألوان والرسومات غير الضرورية لتقليل استهلاك الشاشة (وخاصة على شاشات OLED).ويتم تجريد الخريطة من معظم النصوص وتفاصيل الشوارع، وتبقى فقط المعلومات الأساسية للملاحة، مثل المنعطفات والوقت المقدر للوصول والمسافة المتبقية.تشير التقارير إلى أن تفعيل وضع توفير الطاقة سيكون سهلاً للغاية، ومن المرجح أن يتم عبر الضغط على زر الطاقة (Power Button) في الهاتف أثناء القيادة، كاختصار سريع لتفعيل الوضع دون الحاجة للبحث عنه داخل قوائم التطبيق.ويُفترض أن يعمل هذا الوضع مع اتجاهات القيادة والمشي وقيادة المركبات ذات العجلتين، مع استمرار تقديم التوجيهات الصوتية ، ومن المهم ملاحظة أن هذا الوضع يعمل بشكل مستقل عن وضع توفير البطارية العام لنظام الهاتف. (اليوم السابع)