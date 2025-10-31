25
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة في خرائط غوغل.. واجهة أحادية اللون لتوفير طاقة الهاتف
Lebanon 24
31-10-2025
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر ميزة الملاحة (Navigation) في تطبيق خرائط جوجل من أكثر الأسباب استنزافًا لبطارية
الهاتف الذكي
، نظرًا للاستخدام المتواصل لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) واستمرار شاشة الهاتف في العمل، وللتخفيف من هذه المشكلة، تعمل جوجل حاليًا على تطوير "وضع توفير الطاقة" جديد ومخصص للتطبيق.
Advertisement
تم
الكشف عن
وجود هذه الميزة أثناء تفكيك (APK teardown) لإصدار تجريبي حديث من تطبيق خرائط جوجل على نظام أندرويد.
يهدف هذا الوضع إلى تحقيق أقصى قدر من توفير الطاقة عبر تقليل البيانات المعروضة على الشاشة، عند تفعيل الوضع، يتحول واجهة المستخدم (UI) إلى تصميم أحادي اللون (Monochrome)، مما يزيل الألوان والرسومات غير الضرورية لتقليل استهلاك الشاشة (وخاصة على شاشات OLED).
ويتم تجريد الخريطة من معظم النصوص وتفاصيل الشوارع، وتبقى فقط المعلومات الأساسية للملاحة، مثل المنعطفات
القادمة
والوقت المقدر للوصول والمسافة المتبقية.
تشير التقارير إلى أن تفعيل وضع توفير الطاقة سيكون سهلاً للغاية، ومن المرجح أن يتم عبر الضغط على زر الطاقة (Power Button) في الهاتف أثناء القيادة، كاختصار سريع لتفعيل الوضع دون الحاجة للبحث عنه داخل قوائم التطبيق.
ويُفترض أن يعمل هذا الوضع مع اتجاهات القيادة والمشي وقيادة المركبات ذات العجلتين، مع استمرار تقديم التوجيهات الصوتية ، ومن المهم ملاحظة أن هذا الوضع يعمل بشكل مستقل عن وضع توفير البطارية العام لنظام الهاتف. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
كيف تتحقق من إصدار خرائط غوغل الجديد على هاتفك الأندرويد؟
Lebanon 24
كيف تتحقق من إصدار خرائط غوغل الجديد على هاتفك الأندرويد؟
31/10/2025 20:49:22
31/10/2025 20:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُستخدمي "خرائط غوغل".. ميزة خفية مهمة جداً!
Lebanon 24
لمُستخدمي "خرائط غوغل".. ميزة خفية مهمة جداً!
31/10/2025 20:49:22
31/10/2025 20:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
Lebanon 24
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
31/10/2025 20:49:22
31/10/2025 20:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة ذكية جديدة في تطبيق غوغل للتحكم في المنزل
Lebanon 24
ميزة ذكية جديدة في تطبيق غوغل للتحكم في المنزل
31/10/2025 20:49:22
31/10/2025 20:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاتف الذكي
الكشف عن
القادمة
الملاح
الملا
درويد
ساسي
سوما
قد يعجبك أيضاً
"نيو".. مساعد ذكي يحاكي الإنسان في الحركة والذكاء
Lebanon 24
"نيو".. مساعد ذكي يحاكي الإنسان في الحركة والذكاء
06:00 | 2025-10-31
31/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
Lebanon 24
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
02:00 | 2025-10-31
31/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر تطبيق "Health"... سامسونغ تقدم استشارات طبية مباشرة
Lebanon 24
عبر تطبيق "Health"... سامسونغ تقدم استشارات طبية مباشرة
00:00 | 2025-10-31
31/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
Lebanon 24
اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
17:05 | 2025-10-30
30/10/2025 05:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
16:38 | 2025-10-30
30/10/2025 04:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
17:30 | 2025-10-30
30/10/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:00 | 2025-10-31
"نيو".. مساعد ذكي يحاكي الإنسان في الحركة والذكاء
04:00 | 2025-10-31
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
02:00 | 2025-10-31
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
00:00 | 2025-10-31
عبر تطبيق "Health"... سامسونغ تقدم استشارات طبية مباشرة
17:05 | 2025-10-30
اكتشف خمسة أسرار لاستخدام أكثر ذكاءً لتشات جي بي تي
13:29 | 2025-10-30
لجميع مستخدمي "واتساب"... تعرّفوا إلى هذه الميزة الجديدة
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
31/10/2025 20:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
31/10/2025 20:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
31/10/2025 20:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24