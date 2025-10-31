مشهد نادر في السماء... الأرض على موعد مع القمر العملاق الليلة

Advertisement

يشهد سكان الأرض ظاهرة فلكية لافتة مع ظهور القمر العملاق في سماء الليلة، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنحو 30% من البدر العادي، وفقًا للفلكي .وأوضح الجروان أن قرب القمر من الأرض في موضع الحضيض يجعله يبدو أكثر إشراقًا وتأثيرًا، إلا أن زيادة قوى الجذب تبقى طفيفة وغير مؤثرة على كوكبنا.وتختلف ذروة المشاهدة بحسب الموقع الجغرافي، فيما يظهر القمر عند الغروب بلون برتقالي ساحر نتيجة مرور ضوئه عبر طبقات أكثر كثافة من الغلاف الجوي. وتشكل هذه الظاهرة فرصة ذهبية لهواة التصوير لالتقاط مشاهد طبيعية خلابة مع اكتمال البدر وارتفاعه في السماء. (العربية)