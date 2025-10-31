23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
مشهد نادر في السماء... الأرض على موعد مع القمر العملاق الليلة
Lebanon 24
31-10-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد سكان الأرض ظاهرة فلكية لافتة مع ظهور القمر العملاق في سماء الليلة، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، ما يجعله أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعًا بنحو 30% من البدر العادي، وفقًا للفلكي
الإماراتي
إبراهيم الجروان
.
Advertisement
وأوضح الجروان أن قرب القمر من الأرض في موضع الحضيض يجعله يبدو أكثر إشراقًا وتأثيرًا، إلا أن زيادة قوى الجذب تبقى طفيفة وغير مؤثرة على كوكبنا.
وتختلف ذروة المشاهدة بحسب الموقع الجغرافي، فيما يظهر القمر عند الغروب بلون برتقالي ساحر نتيجة مرور ضوئه عبر طبقات أكثر كثافة من الغلاف الجوي. وتشكل هذه الظاهرة فرصة ذهبية لهواة التصوير لالتقاط مشاهد طبيعية خلابة مع اكتمال البدر وارتفاعه في السماء. (العربية)
مواضيع ذات صلة
في ظاهرة فلكية نادرة .. "القمر العملاق" يتألق في سماء لبنان مساء اليوم
Lebanon 24
في ظاهرة فلكية نادرة .. "القمر العملاق" يتألق في سماء لبنان مساء اليوم
01/11/2025 00:05:38
01/11/2025 00:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث مميز جداً يقترب.. ترقبوا موعد ظهور "القمر العملاق"
Lebanon 24
حدث مميز جداً يقترب.. ترقبوا موعد ظهور "القمر العملاق"
01/11/2025 00:05:38
01/11/2025 00:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظة ساحرة في ريو: المسيح المخلّص يحتضن القمر العملاق
Lebanon 24
لحظة ساحرة في ريو: المسيح المخلّص يحتضن القمر العملاق
01/11/2025 00:05:38
01/11/2025 00:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء
Lebanon 24
ناسا توضح: نصف القمر ليس كما يبدو في السماء
01/11/2025 00:05:38
01/11/2025 00:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إبراهيم الجروان
الإماراتي
الإمارات
الظاهر
تابع
قد يعجبك أيضاً
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
Lebanon 24
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
17:00 | 2025-10-31
31/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
Lebanon 24
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
16:04 | 2025-10-31
31/10/2025 04:04:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة في خرائط غوغل.. واجهة أحادية اللون لتوفير طاقة الهاتف
Lebanon 24
ميزة جديدة في خرائط غوغل.. واجهة أحادية اللون لتوفير طاقة الهاتف
10:30 | 2025-10-31
31/10/2025 10:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيو".. مساعد ذكي يحاكي الإنسان في الحركة والذكاء
Lebanon 24
"نيو".. مساعد ذكي يحاكي الإنسان في الحركة والذكاء
06:00 | 2025-10-31
31/10/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
Lebanon 24
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
04:00 | 2025-10-31
31/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
Lebanon 24
كيف ستردّ إسرائيل على خطوة رئيس الجمهورية الجريئة؟
10:00 | 2025-10-31
31/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
Lebanon 24
"لائحة أنا وصهري وعديلي"
02:30 | 2025-10-31
31/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
Lebanon 24
قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير
10:15 | 2025-10-31
31/10/2025 10:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
Lebanon 24
تصعيد اسرائيلي مضبوط.. ازمة قد تطول
11:01 | 2025-10-31
31/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
17:00 | 2025-10-31
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
16:04 | 2025-10-31
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
10:30 | 2025-10-31
ميزة جديدة في خرائط غوغل.. واجهة أحادية اللون لتوفير طاقة الهاتف
06:00 | 2025-10-31
"نيو".. مساعد ذكي يحاكي الإنسان في الحركة والذكاء
04:00 | 2025-10-31
قلب من خلاياك.. اليابان تقترب من زراعة أول قلب "ذاتي المنشأ"
02:00 | 2025-10-31
"سبيس إكس" تقدّم خطة جديدة لتسريع إعادة الإنسان إلى القمر
فيديو
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 00:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 00:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
01/11/2025 00:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24