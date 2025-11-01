Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل.. تصيّد إلكتروني جديد يهدد المستخدمين!

Lebanon 24
01-11-2025 | 00:00
كشف تقرير أمني حديث عن أسلوب متطور من هجمات التصيّد الإلكتروني يعتمد على إدخال حروف غير مرئية أو مشوشة داخل عناوين البريد الإلكتروني، ما يسمح للمهاجمين بتجاوز أنظمة الحماية تلقائيًا.
ويستخدم القراصنة تنسيق encoded-word لتقسيم الكلمات الحساسة مثل كلمة password إلى حروف منفصلة (p-a-s-s-w-o-r-d)، ما يخدع الفلاتر الأمنية التي تعتمد على اكتشاف كلمات مفتاحية محددة.

وتهدف هذه الهجمات إلى سرقة بيانات الدخول، إذ يتلقى المستخدم رسائل تبدو رسمية مثل تحذير بانتهاء كلمة المرور، لكنها تقوده إلى مواقع مزيفة تطلب بياناته الشخصية.

وحذر الخبراء من الانخداع بمظهر الرسائل "الطبيعي"، مؤكدين أن هذا الأسلوب الجديد يمثل تحولًا خطيرًا في تكتيكات الهندسة الاجتماعية. ونصحوا المستخدمين بـالتدقيق في عناوين البريد المريبة، والتحقق من الروابط قبل النقر عليها، وعدم الاعتماد فقط على أنظمة الحماية الآلية. (ارم نيوز)
