منوعات

من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل

Lebanon 24
31-10-2025 | 17:00
نشر رائد الفضاء الروسي أليكسي زوبريتسكي صورًا مذهلة لإعصار "ميليسا" التقطها من على متن محطة الفضاء الدولية، أظهرت حجم الإعصار وقوته الهائلة أثناء عبوره منطقة البحر الكاريبي.
وقال زوبريتسكي، عبر قناته على "تليغرام"، إن الإعصار يُعد من أقوى الأعاصير على الإطلاق، إذ تحول خلال 24 ساعة فقط من عاصفة استوائية إلى إعصار من الفئة الخامسة بسرعة رياح بلغت نحو 295 كيلومترًا في الساعة.

وأوضح أن الإعصار اجتاح جامايكا وكوبا وهايتي وجمهورية الدومينيكان، مسببًا فيضانات ودمارًا واسعًا وانقطاعًا للكهرباء، قبل أن يتجه نحو جزر البهاما، فيما بلغ عدد الضحايا أكثر من 30 شخصًا حتى نهاية أكتوبر.

ووصف زوبريتسكي الإعصار بأنه "يبدو من الفضاء كوحش حيّ"، مشيرًا إلى أن الصور التُقطت من وحدة كوبولا ذات النوافذ البانورامية التي تُستخدم لمراقبة الأرض والظواهر الطبيعية الكبرى.
 
 
