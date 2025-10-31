من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل

Advertisement

نشر رائد الفضاء الروسي أليكسي زوبريتسكي صورًا مذهلة لإعصار "ميليسا" التقطها من على متن ، أظهرت حجم الإعصار وقوته الهائلة أثناء عبوره منطقة البحر .وقال زوبريتسكي، عبر قناته على " "، إن الإعصار يُعد من أقوى على الإطلاق، إذ تحول خلال 24 ساعة فقط من عاصفة استوائية إلى إعصار من الفئة الخامسة بسرعة رياح بلغت نحو 295 كيلومترًا في الساعة.وأوضح أن الإعصار اجتاح جامايكا وكوبا وهايتي وجمهورية الدومينيكان، مسببًا فيضانات ودمارًا واسعًا وانقطاعًا للكهرباء، قبل أن يتجه نحو جزر البهاما، فيما بلغ عدد الضحايا أكثر من 30 شخصًا حتى نهاية أكتوبر.ووصف زوبريتسكي الإعصار بأنه "يبدو من الفضاء كوحش حيّ"، مشيرًا إلى أن الصور التُقطت من وحدة كوبولا ذات النوافذ البانورامية التي تُستخدم لمراقبة الأرض والظواهر الطبيعية الكبرى.