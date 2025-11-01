25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
Ulefone تعلن عن حاسب بكاميرات رؤية ليلية
Lebanon 24
01-11-2025
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت Ulefone عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على تقنيات متطورة وكاميرات رؤية ليلية وهيكل متين يجعله جهازا مميزا لمحبي السفر والرحلات في الطبيعة.
وحصل حاسب Ulefone Armor Pad 5 Ultra على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (269.7/179.5/27.8) ملم، وزنه 1600 غ، وجهّز بجهاز بث للفيديوهات ليستخدم كجهاز سينمائي محمول.
Advertisement
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 206 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
ويعمل الجهاز بنظام "اندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7400X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت قابلة لزيادة سعتها عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+64) ميغابيكسل، فيها عدسة رؤية ليلية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
زوّدته Ulefone أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0, OTG، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية كبيرة بسعة 24200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
صحيفة بريطانيّة عن رؤية نتنياهو: هؤلاء قاتلوا بشراسة لكن خسارتهم كانت كارثيّة
Lebanon 24
صحيفة بريطانيّة عن رؤية نتنياهو: هؤلاء قاتلوا بشراسة لكن خسارتهم كانت كارثيّة
01/11/2025 18:27:04
01/11/2025 18:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تبقى كاميرات الهواتف أضعف من الكاميرات الاحترافية؟
Lebanon 24
لماذا تبقى كاميرات الهواتف أضعف من الكاميرات الاحترافية؟
01/11/2025 18:27:04
01/11/2025 18:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى أحمد زاهر عن مسلسلها الجديد: تجربة شبابية ومليئة بالتفاصيل
Lebanon 24
ليلى أحمد زاهر عن مسلسلها الجديد: تجربة شبابية ومليئة بالتفاصيل
01/11/2025 18:27:04
01/11/2025 18:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى زاهر تتحدث عن شخصية ندى في "ولد بنت شايب"
Lebanon 24
ليلى زاهر تتحدث عن شخصية ندى في "ولد بنت شايب"
01/11/2025 18:27:04
01/11/2025 18:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
اندرويد
تعلن عن
مار ال
روسيا
ابيكس
سوميا
درويد
قد يعجبك أيضاً
بشأن "مؤامرة الهبوط على القمر".. ناسا ترد على كيم كارداشيان
Lebanon 24
بشأن "مؤامرة الهبوط على القمر".. ناسا ترد على كيم كارداشيان
07:54 | 2025-11-01
01/11/2025 07:54:40
Lebanon 24
Lebanon 24
يستطيع المشي والتنفس.. روبوت ديناصور بريش حقيقي! (فيديو)
Lebanon 24
يستطيع المشي والتنفس.. روبوت ديناصور بريش حقيقي! (فيديو)
05:00 | 2025-11-01
01/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل.. تصيّد إلكتروني جديد يهدد المستخدمين!
Lebanon 24
تحذير عاجل.. تصيّد إلكتروني جديد يهدد المستخدمين!
00:00 | 2025-11-01
01/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
Lebanon 24
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
17:00 | 2025-10-31
31/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
Lebanon 24
تعرّض لحادث سير صباحًا ودخل المستشفى… فنان لبناني شهير يعلن إلغاء حفلته المقررة اليوم
14:39 | 2025-10-31
31/10/2025 02:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
Lebanon 24
"حالات تسمم" بسبب فرن في لبنان.. وبلدية توضح
14:37 | 2025-10-31
31/10/2025 02:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
Lebanon 24
زواج إبنة السيّدة بهيّة الحريري... شاهدوا هذه الصور من عرسها
06:32 | 2025-11-01
01/11/2025 06:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
Lebanon 24
قرار عاجل في أميركا... سحب دواء شائع لعلاج الضغط من الأسواق
07:33 | 2025-11-01
01/11/2025 07:33:13
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن لبنان.. الأمور مُتجهة نحو تأزم؟
17:26 | 2025-10-31
31/10/2025 05:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:54 | 2025-11-01
بشأن "مؤامرة الهبوط على القمر".. ناسا ترد على كيم كارداشيان
05:00 | 2025-11-01
يستطيع المشي والتنفس.. روبوت ديناصور بريش حقيقي! (فيديو)
03:00 | 2025-11-01
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
00:00 | 2025-11-01
تحذير عاجل.. تصيّد إلكتروني جديد يهدد المستخدمين!
17:00 | 2025-10-31
من الفضاء... صور مدهشة لإعصار "ميليسا" الهائل
16:04 | 2025-10-31
زوكربيرغ يفقد ميلياراته في ساعات... هذا هو السبب!
فيديو
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
01/11/2025 18:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
01/11/2025 18:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
01/11/2025 18:27:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24