تكنولوجيا وعلوم

Ulefone تعلن عن حاسب بكاميرات رؤية ليلية

Lebanon 24
01-11-2025 | 10:37
كشفت Ulefone عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على تقنيات متطورة وكاميرات رؤية ليلية وهيكل متين يجعله جهازا مميزا لمحبي السفر والرحلات في الطبيعة.
 
وحصل حاسب Ulefone Armor Pad 5 Ultra على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K،  مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (269.7/179.5/27.8) ملم، وزنه 1600 غ، وجهّز بجهاز بث للفيديوهات ليستخدم كجهاز سينمائي محمول.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 206 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام "اندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7400X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت قابلة لزيادة سعتها عبر شرائح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+64) ميغابيكسل، فيها عدسة رؤية ليلية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّدته Ulefone أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0, OTG، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية كبيرة بسعة 24200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم) 
