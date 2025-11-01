Ulefone تعلن عن حاسب بكاميرات رؤية ليلية

كشفت Ulefone عن مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على تقنيات متطورة وكاميرات رؤية ليلية وهيكل متين يجعله جهازا مميزا لمحبي السفر والرحلات في الطبيعة.



شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 206 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش. وحصل حاسب Ulefone Armor Pad 5 Ultra على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (269.7/179.5/27.8) ملم، وزنه 1600 غ، وجهّز بجهاز بث للفيديوهات ليستخدم كجهاز سينمائي محمول.

ويعمل الجهاز بنظام "اندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7400X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 512 غيغابايت قابلة لزيادة سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (64+64) ميغابيكسل، فيها عدسة رؤية ليلية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.



زوّدته Ulefone أيضا بمنفذ USB Type-C 2.0, OTG، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية كبيرة بسعة 24200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط. (روسيا اليوم)