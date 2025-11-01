غطاء "حديد" للهاتف... العلاج الأغرب لإدمان السوشال الميديا!

Advertisement

في خطوة غريبة لكنها ذكية، طوّرت شركة ناشئة في تُدعى Matter Neuroscience غطاءً للهاتف يزن نحو 6 أرطال (2.7 كغم) ، أي بوزن جهاز 16 بوصة تقريباً، بهدف تقليل وقت استخدام الهاتف إلى النصف.الغطاء مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، صُمم ليكون ثقيلاً ومعقّداً في التركيب. يتكوّن من قطعتين معدنيتين تُثبَّتان بواسطة مفكّ خاص، بحيث لا يمكن فكه بسهولة أو بسرعة. الفكرة بسيطة: اجعل الهاتف مرهقاً في الحمل، وسيتراجع الإدمان عليه تلقائياً.الشركة تقول إن التصميم يخلق ما تصفه بـ"حلقة تغذية راجعة جسدية ضد الإفراط في الاستخدام"، إذ يدفع التعب العضلي المستخدم لترك الجهاز بعد فترة قصيرة. بينما رأى آخرون في المنتج مزحة ثقيلة، وسخر بعضهم بأنه "يُقوّي العضلات أكثر مما يخفف الإدمان".ويبدأ سعر الغطاء من 210 دولارات، فيما يصل إصدار النحاس الأثقل وزناً إلى 500 دولار. المشروع مطروح حالياً على منصة Kickstarter للتمويل الجماعي، مع هدف جمع 75 ألف دولار، لكن حتى الآن لم يحصد سوى 17 ألفاً فقط.