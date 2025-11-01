Advertisement

متفرقات

أكبر حاسوب للذكاء الإصطناعي في العالم... من أطلقه و لماذا الآن؟

Lebanon 24
01-11-2025 | 17:00
في تعاون يوصف بأنه الأكبر من نوعه، كشفت شركتا NVIDIA وOracle عن مشروع مشترك مع وزارة الطاقة الأميركية لبناء أضخم حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي في البلاد تحت اسم Solstice.
النظام سيضم أكثر من 100 ألف وحدة معالجة رسومية من طراز NVIDIA Blackwell، إضافة إلى نظام موازٍ باسم Equinox يحتوي على 10 آلاف وحدة أخرى، ويُقام في مختبر أرغون الوطني. وستتصل المنصتان بشبكات NVIDIA عالية السرعة لتوليد قدرة حوسبة تصل إلى 2200 إكسافلوب، ما يجعلهما أقوى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في تاريخ وزارة الطاقة.

ويهدف المشروع إلى تمكين العلماء من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة باستخدام مكتبات Megatron-Core وTensorRT™️، لدعم مجالات الأبحاث المفتوحة في المناخ والصحة والأمن القومي وعلوم المواد.

الرئيس التنفيذي لـNVIDIA جنسن هوانغ وصف المشروع بأنه “محرك الاكتشاف الأميركي المقبل”، فيما أكد وزير الطاقة كريس رايت أن هذه الشراكة تمثّل نموذجاً لتسريع الابتكار وتحويله إلى قوة وطنية.

ويمثل النظامان Solstice وEquinox نموذجاً جديداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ورسالة واضحة بأن الولايات المتحدة ماضية في ترسيخ ريادتها التكنولوجية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
 
