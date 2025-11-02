29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
29
o
زحلة
25
o
بعلبك
12
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هذا جديد "نوكيا".. خطوة مهمة تم اتخاذها
Lebanon 24
02-11-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أكثر من قرن ونصف من التحولات الصناعية والرقمية، تدخل شركة نوكيا الفنلندية مرحلة جديدة من إعادة ابتكار الذات، هذه المرة عبر رهان جريء على
الذكاء الاصطناعي
ومراكز البيانات.
Advertisement
وبعد أن عُرفت تاريخياً بصناعة الورق والمطاط، ثم بهواتفها المحمولة التي هيمنت على الأسواق لعقود، تعود اليوم لتتموضع من جديد في قلب
الثورة
التكنولوجية الحديثة.
ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن الشراكة التي أبرمتها مع عملاق التقنية الأميركي إنفيديا تمثل "نقلة نوعية" في مسار الشركة نحو
المستقبل
الرقمي.
وأوضحت بلومبيرغ أن إنفيديا استحوذت على حصة تبلغ 2.9% من أسهم نوكيا بقيمة تصل إلى مليار دولار، في إطار تعاون إستراتيجي يهدف إلى إدماج شرائحها الحوسبية المتقدمة في برمجيات شبكات الجيلين الخامس والسادس (5 جي و6 جي) التي تطورها الشركة الفنلندية.
كذلك، ستستفيد إنفيديا من خبرة نوكيا في مراكز البيانات لتحسين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديها.
وقال جنسن
هوانغ
، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، في مقابلة مع "بلومبيرغ تي في"، إنه استثمر في نوكيا لأنه "متحمس للغاية للعمل الذي نقوم به معا"، واصفا التعاون بين الشركتين بأنه "فكرة عبقرية بحق".
ويأتي هذا التحول تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جاستن هوتراد، الذي سبق أن قاد قسم الذكاء الاصطناعي في
إنتل
، حيث يسعى إلى تحويل نوكيا إلى لاعب رئيسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمي.
وذكرت "بلومبيرغ" أن الشركة تواصل بذلك تقليدها التاريخي في تغيير جلدها الصناعي مع كل حقبة تقنية، بعد أن تحولت عام 2013 من صناعة الهواتف المحمولة إلى معدات شبكات الاتصالات.
ويرى محللون نقلت عنهم "بلومبيرغ" أن هذه الشراكة تعكس التحول الأعمق في هوية نوكيا كشركة تكنولوجية متكاملة، إذ تراهن على أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصال ومراكز البيانات سيمنحها ميزة تنافسية في العقد المقبل.
وأضاف التقرير أن التعاون مع إنفيديا يضع نوكيا "في موقع إستراتيجي فريد بين البنية التحتية للاتصال والذكاء الاصطناعي"، في وقت تتسابق فيه الشركات الكبرى على بناء الجيل الجديد من الحوسبة الذكية.
وقالت "بلومبيرغ" إن نوكيا "تربط عربتها اليوم بأحد أقوى خيول القرن الـ21"، في إشارة إلى شراكتها مع إنفيديا التي يُنظر إليها باعتبارها نقطة انعطاف كبرى في مسيرة الشركة الفنلندية نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الصناعي كقلب لصناعتها الجديدة.
(الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
"إنترنت لبنان" يتعزّز.. خطوة تطوير مهمة!
Lebanon 24
"إنترنت لبنان" يتعزّز.. خطوة تطوير مهمة!
02/11/2025 14:32:08
02/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لـ"ترميم الأرشيف السينمائي اللبناني".. خطوة جديدة مهمة
Lebanon 24
لـ"ترميم الأرشيف السينمائي اللبناني".. خطوة جديدة مهمة
02/11/2025 14:32:08
02/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "الارض: دعم وزارة السياحة حماية مغارة فقمة عمشيت خطوة رسميّة مهمّة
Lebanon 24
جمعية "الارض: دعم وزارة السياحة حماية مغارة فقمة عمشيت خطوة رسميّة مهمّة
02/11/2025 14:32:08
02/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية القطرية: الاتفاق خطوة مهمة لبناء مستقبل سوريا الجديدة
Lebanon 24
الخارجية القطرية: الاتفاق خطوة مهمة لبناء مستقبل سوريا الجديدة
02/11/2025 14:32:08
02/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
المستقبل
الجزيرة
الثورة
ون بين
على بن
صف من
جزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسائل غوغل بين التطور التدريجي والواجهة المعقدة
Lebanon 24
رسائل غوغل بين التطور التدريجي والواجهة المعقدة
08:22 | 2025-11-02
02/11/2025 08:22:47
Lebanon 24
Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
Lebanon 24
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
06:00 | 2025-11-02
02/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يطهو و يتحدّث و يتذكّر... أوّل روبوت جديد يدخل المنزل
Lebanon 24
يطهو و يتحدّث و يتذكّر... أوّل روبوت جديد يدخل المنزل
00:00 | 2025-11-02
02/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكبر حاسوب للذكاء الإصطناعي في العالم... من أطلقه و لماذا الآن؟
Lebanon 24
أكبر حاسوب للذكاء الإصطناعي في العالم... من أطلقه و لماذا الآن؟
17:00 | 2025-11-01
01/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غطاء "حديد" للهاتف... العلاج الأغرب لإدمان السوشال الميديا!
Lebanon 24
غطاء "حديد" للهاتف... العلاج الأغرب لإدمان السوشال الميديا!
15:00 | 2025-11-01
01/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
Lebanon 24
قطاعٌ يُعيد الحياة إلى بيروت... والوظائف بعشرات الالاف
09:00 | 2025-11-01
01/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هل اقتربت "حرب لبنان"؟ صحيفة إسرائيلية تعلن
17:05 | 2025-11-01
01/11/2025 05:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
Lebanon 24
"الذهب الصيني" الحقيقي ينتشر وبقوة.. فهل وصل إلى لبنان؟
12:30 | 2025-11-01
01/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
Lebanon 24
هذا ما تريد إسرائيل حصوله في بيروت.. خبيرٌ يكشف!
13:00 | 2025-11-01
01/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
Lebanon 24
بالفيديو.. انفجارات هائلة تهزّ جنوب إيران
15:14 | 2025-11-01
01/11/2025 03:14:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:22 | 2025-11-02
رسائل غوغل بين التطور التدريجي والواجهة المعقدة
06:00 | 2025-11-02
من "أدوبي".. أدوات جديدة رائعة للمستخدمين
00:00 | 2025-11-02
يطهو و يتحدّث و يتذكّر... أوّل روبوت جديد يدخل المنزل
17:00 | 2025-11-01
أكبر حاسوب للذكاء الإصطناعي في العالم... من أطلقه و لماذا الآن؟
15:00 | 2025-11-01
غطاء "حديد" للهاتف... العلاج الأغرب لإدمان السوشال الميديا!
10:37 | 2025-11-01
Ulefone تعلن عن حاسب بكاميرات رؤية ليلية
فيديو
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
Lebanon 24
بث مباشر.. حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير"
14:18 | 2025-11-01
02/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
Lebanon 24
بسعر جيد.. هاتف جديد سيُنافس هواتف أندرويد
03:00 | 2025-11-01
02/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
00:57 | 2025-10-31
02/11/2025 14:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24