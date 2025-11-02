هذا جديد "نوكيا".. خطوة مهمة تم اتخاذها

بعد أكثر من قرن ونصف من التحولات الصناعية والرقمية، تدخل شركة نوكيا الفنلندية مرحلة جديدة من إعادة ابتكار الذات، هذه المرة عبر رهان جريء على ومراكز البيانات.

Advertisement



وبعد أن عُرفت تاريخياً بصناعة الورق والمطاط، ثم بهواتفها المحمولة التي هيمنت على الأسواق لعقود، تعود اليوم لتتموضع من جديد في قلب التكنولوجية الحديثة.





ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن الشراكة التي أبرمتها مع عملاق التقنية الأميركي إنفيديا تمثل "نقلة نوعية" في مسار الشركة نحو الرقمي.





وأوضحت بلومبيرغ أن إنفيديا استحوذت على حصة تبلغ 2.9% من أسهم نوكيا بقيمة تصل إلى مليار دولار، في إطار تعاون إستراتيجي يهدف إلى إدماج شرائحها الحوسبية المتقدمة في برمجيات شبكات الجيلين الخامس والسادس (5 جي و6 جي) التي تطورها الشركة الفنلندية.



كذلك، ستستفيد إنفيديا من خبرة نوكيا في مراكز البيانات لتحسين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديها.





وقال جنسن ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، في مقابلة مع "بلومبيرغ تي في"، إنه استثمر في نوكيا لأنه "متحمس للغاية للعمل الذي نقوم به معا"، واصفا التعاون بين الشركتين بأنه "فكرة عبقرية بحق".





ويأتي هذا التحول تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جاستن هوتراد، الذي سبق أن قاد قسم الذكاء الاصطناعي في ، حيث يسعى إلى تحويل نوكيا إلى لاعب رئيسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمي.





وذكرت "بلومبيرغ" أن الشركة تواصل بذلك تقليدها التاريخي في تغيير جلدها الصناعي مع كل حقبة تقنية، بعد أن تحولت عام 2013 من صناعة الهواتف المحمولة إلى معدات شبكات الاتصالات.