Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي بين المجاني والمدفوع: ما الفارق في الأداء والميزات؟

Lebanon 24
02-11-2025 | 15:44
A-
A+
Doc-P-1437275-638977203872389196.webp
Doc-P-1437275-638977203872389196.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتسابق كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقدّمةً نسخًا مجانية لتجربة الاستخدام، وأخرى مدفوعة توفر أداءً أقوى ومزايا متقدمة للمحترفين والشركات. ومن أبرز هذه الأدوات ChatGPT من OpenAI، وGemini من غوغل، وGrok من xAI التابعة لإيلون ماسك.
Advertisement

ChatGPT
تتيح النسخة المجانية من ChatGPT التفاعل مع النماذج الأساسية ضمن حدود استخدام محدودة، بينما تقدّم النسخة المدفوعة (Plus أو Pro) أداءً أسرع، وأولوية في أوقات الضغط، وإمكانية رفع ملفات أكبر واستخدام أدوات إضافية كإنشاء الصور أو الصوت، مقابل 20 دولارًا شهريًا.

Gemini
توفر النسخة المجانية من Gemini وظائف محدودة بعدد طلبات أقل، فيما تمنح النسخة المدفوعة (Pro أو Ultra) وصولًا إلى نماذج أكثر تطورًا مثل Gemini 2.5 Pro، مع إمكان توليد الفيديو وتنفيذ أبحاث متقدمة. وتبدأ أسعار الخطط الفردية من 19.99 دولارًا شهريًا، فيما تتوفر خيارات مختلفة للشركات والمؤسسات التعليمية.

Grok
تقدّم النسخة المجانية استخدامًا محدودًا بعدد معين من الرسائل والأسئلة، بينما تتيح النسخ المدفوعة مثل Grok 4 قدرات أكبر تشمل توليد الصور والرموز البرمجية والبحث المتقدم. وتبدأ الاشتراكات من نحو 30 دولارًا شهريًا، وتصل إلى 300 دولار للنسخ الاحترافية مثل SuperGrok Heavy. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة
lebanon 24
03/11/2025 03:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي قادمة في 2026 إلى سيري
lebanon 24
03/11/2025 03:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
غولدمان ساكس: ثورة الذكاء الاصطناعي ما زالت في بدايتها
lebanon 24
03/11/2025 03:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي سيغيره الذكاء الاصطناعي في الوظائف خلال العقد المقبل؟
lebanon 24
03/11/2025 03:09:30 Lebanon 24 Lebanon 24

المؤسسات التعليمية

إيلون ماسك

ارم نيوز

الاشتر

كاني

ساسي

ماسك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:07 | 2025-11-02
07:22 | 2025-11-02
05:00 | 2025-11-02
02:00 | 2025-11-02
23:00 | 2025-11-01
16:00 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24