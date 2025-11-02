22
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي بين المجاني والمدفوع: ما الفارق في الأداء والميزات؟
Lebanon 24
02-11-2025
|
15:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتسابق كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أدوات
الذكاء الاصطناعي
التوليدي، مقدّمةً نسخًا مجانية لتجربة الاستخدام، وأخرى مدفوعة توفر أداءً أقوى ومزايا متقدمة للمحترفين والشركات. ومن أبرز هذه الأدوات ChatGPT من OpenAI، وGemini من
غوغل
، وGrok من xAI التابعة لإيلون
ماسك
.
ChatGPT
تتيح النسخة المجانية من ChatGPT التفاعل مع النماذج الأساسية ضمن حدود استخدام محدودة، بينما تقدّم النسخة المدفوعة (Plus أو Pro) أداءً أسرع، وأولوية في أوقات الضغط، وإمكانية رفع ملفات أكبر واستخدام أدوات إضافية كإنشاء الصور أو الصوت، مقابل 20 دولارًا شهريًا.
Gemini
توفر النسخة المجانية من Gemini وظائف محدودة بعدد طلبات أقل، فيما تمنح النسخة المدفوعة (Pro أو Ultra) وصولًا إلى نماذج أكثر تطورًا مثل Gemini 2.5 Pro، مع إمكان توليد الفيديو وتنفيذ أبحاث متقدمة. وتبدأ أسعار الخطط الفردية من 19.99 دولارًا شهريًا، فيما تتوفر خيارات مختلفة للشركات والمؤسسات التعليمية.
Grok
تقدّم النسخة المجانية استخدامًا محدودًا بعدد معين من الرسائل والأسئلة، بينما تتيح النسخ المدفوعة مثل Grok 4 قدرات أكبر تشمل توليد الصور والرموز البرمجية والبحث المتقدم. وتبدأ الاشتراكات من نحو 30 دولارًا شهريًا، وتصل إلى 300 دولار للنسخ الاحترافية مثل SuperGrok Heavy. (ارم نيوز)
