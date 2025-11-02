ASUS تكشف عن حاسب ROG Strix G18 الجديد

Advertisement

أعلنت ASUS عن إطلاق حاسبها المحمول الجديد ROG Strix G18، المصمم خصيصاً للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو، ويتميز بشاشة ضخمة بحجم 18 بوصة، بدقة 2560×1600 بيكسل وتردد 240 هيرتز، مع طبقة مضادة للانعكاسات لتجربة مريحة خلال ساعات العمل الطويلة أو اللعب المكثف.يعتمد الحاسب على معالج Intel Core Ultra 9 275HX المزود بـ 24 نواة، ومعالج رسومي NVIDIA GeForce RTX5080 بذاكرة 16 غيغابايت، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 غيغابايت وأقراص تخزين SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.كما جهّز الحاسب بلوحة مفاتيح مضاءة، ونظام تبريد متطور، ومكبرات صوت عالية الأداء، إضافة إلى دعم Wi-Fi 7 ومنفذي Thunderbolt 5 و3 منافذ USB 3.2، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ Ethernet، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، وبطارية بسعة 90 واط مع تقنية الشحن السريع.