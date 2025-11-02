Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ASUS تكشف عن حاسب ROG Strix G18 الجديد

Lebanon 24
02-11-2025 | 23:00
أعلنت ASUS عن إطلاق حاسبها المحمول الجديد ROG Strix G18، المصمم خصيصاً للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو، ويتميز بشاشة ضخمة بحجم 18 بوصة، بدقة 2560×1600 بيكسل وتردد 240 هيرتز، مع طبقة مضادة للانعكاسات لتجربة مريحة خلال ساعات العمل الطويلة أو اللعب المكثف.
يعتمد الحاسب على معالج Intel Core Ultra 9 275HX المزود بـ 24 نواة، ومعالج رسومي NVIDIA GeForce RTX5080 بذاكرة 16 غيغابايت، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 64 غيغابايت وأقراص تخزين SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

كما جهّز الحاسب بلوحة مفاتيح مضاءة، ونظام تبريد متطور، ومكبرات صوت عالية الأداء، إضافة إلى دعم Wi-Fi 7 ومنفذي Thunderbolt 5 و3 منافذ USB 3.2، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ Ethernet، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، وبطارية بسعة 90 واط مع تقنية الشحن السريع.
