في حادثة نادرة تثير حيرة العلماء.. جسم غامض يصطدم بسيارة "تسلا"

اصطدم جسم غامض بزجاج سيارة " " الذاتية القيادة أثناء سيرها على طريق أسترالي سريع، في حادثة نادرة قد تسجل كأول اصطدام موثق لجرم فضائي بمركبة متحركة في العالم.

Advertisement

ووقعت الحادثة الفريدة بينما كان الطبيب البيطري أندرو ميلفيل ، يجتاز بسيارته الكهربائية "تسلا"، حيث اصطدم جسم غامض بزجاج السيارة الأمامي بعنف.

وقال ميلفيل سميث لهيئة الإذاعة (ABC) إن الجسم ضرب الزجاج الأمامي للسيارة بقوة كبيرة لدرجة أن الزجاج بدا وكأنه يلين ويذوب جزئيا، وتشقق من نقطة الاصطدام. مضيفا: "كان عنيفا وغير متوقع.. اعتقدت أننا نتحطم".

وقد ذاب زجاج السيارة الأمامي جزئيا عند نقطة الاصطدام، وتشعبت منه تشققات غريبة، لكن "تسلا" التي كانت في وضع القيادة الذاتية، استمرت في السير بكل هدوء كما لو أن شيئا لم يحدث. في مفارقة لفتت انتباه علماء المتحف الجنوب أسترالي الذين باشروا تحقيقاتهم.



وأبلغ ميلفيل سميث عن الحادث وموقعه إلى متحف ، الذي بدأ تحقيقا علميا لتحديد هوية الجسم الطائر. وإذا تبين أن الجسم نيزك، فقد تكون هذه هي أول حالة مسجلة في التاريخ لاصطدام نيزك بسيارة متحركة.



وعلق عالم كيران ميني من المتحف على الظاهرة النادرة قائلا: "المذهل حقا أن زجاج السيارة ذاب قليلا، ما يشير إلى حرارة هائلة ولدها الاصطدام". (روسيا اليوم)