كاميرا مزدوجة وشحن فائق… التفاصيل الكاملة عن Huawei Mate 80 Pro

Advertisement

تستعد لإطلاق سلسلة هواتفها المنتظرة Mate 80 خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب واسع من عشاق التكنولوجيا، بعد تسريبات كشفت عن ابتكار غير مسبوق في كاميرا السيلفي قد يعيد تعريف التصوير الأمامي على الهواتف الذكية.كاميرا مزدوجة في الأمامتشير المعلومات إلى أن طراز Mate 80 Pro وربما Pro+ وRS Ultimate Design سيأتيان بكاميرا أمامية مزدوجة، وهي خطوة جديدة تمامًا ضمن فئة “ميت”، بعد أن كانت هذه الميزة حكرًا على سلسلة Nova متوسطة الفئة.ويرى محللون أن هذه الخطوة تستهدف صُنّاع المحتوى ومحبي التصوير الذاتي، في وقت أصبحت فيه الكاميرا الأمامية عنصرًا رئيسيًا في منافسة الهواتف الفاخرة.ومن المرجح أن تعتمد “هواوي” على عدسة رئيسية عالية الدقة وعدسة إضافية للتقريب، إلى جانب تحسين تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجوه (3D Face Recognition) لتعزيز الأمان والدقة.تصميم جديد وأداء فائقالصور المسربة كشفت عن تصميم دائري أنيق لوحدة الكاميرا الخلفية تضم ثلاث عدسات (رئيسية، واسعة، وبيريسكوبية للتقريب البصري)، إضافة إلى فلاشين مزدوجين داخل حلقة معدنية.كما سيُطرح الهاتف مبدئيًا باللونين الأصفر الفاتح والأسود مع إمكانية طرح خيارات لونية أخرى لاحقًا.شحن أسرع ومعالج مطوّرمن المتوقع أن تُزوّد سلسلة Mate 80 بشحن فائق السرعة بقدرة 100 واط، إلى جانب معالج Kirin جديد من تطوير “هواوي”، وربما نظام تبريد مدمج مخصص لعشاق الألعاب.أما النسخة الأعلى Mate 80 RS Ultimate Design فستحمل إطارًا من التيتانيوم وشاشة OLED مزدوجة الطبقات، لتجمع بين الفخامة والتقنية المتقدمة.منافسة محتدمة فيإطلاق السلسلة الجديدة سيضع “هواوي” في مواجهة مباشرة مع شاومي 17 ووان بلس 15 في السوق الراقية، حيث أصبحت الكاميرا والذكاء الاصطناعي عوامل الحسم بين الشركات الكبرى.ويرى مراقبون أن اعتماد كاميرا أمامية مزدوجة سيمنح ميزة قوية في التسويق ويعيدها إلى صدارة سباق الابتكار في التصوير الذكي، من التحديات التقنية والتجارية.المصدر: العربية Business