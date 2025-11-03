Advertisement

متفرقات

كاميرا مزدوجة وشحن فائق… التفاصيل الكاملة عن Huawei Mate 80 Pro

Lebanon 24
03-11-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1437656-638977981513477762.webp
Doc-P-1437656-638977981513477762.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتفها المنتظرة Mate 80 خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب واسع من عشاق التكنولوجيا، بعد تسريبات كشفت عن ابتكار غير مسبوق في كاميرا السيلفي قد يعيد تعريف التصوير الأمامي على الهواتف الذكية.
Advertisement

كاميرا مزدوجة في الأمام

تشير المعلومات إلى أن طراز Mate 80 Pro وربما Pro+ وRS Ultimate Design سيأتيان بكاميرا أمامية مزدوجة، وهي خطوة جديدة تمامًا ضمن فئة “ميت”، بعد أن كانت هذه الميزة حكرًا على سلسلة Nova متوسطة الفئة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة تستهدف صُنّاع المحتوى ومحبي التصوير الذاتي، في وقت أصبحت فيه الكاميرا الأمامية عنصرًا رئيسيًا في منافسة الهواتف الفاخرة.

ومن المرجح أن تعتمد “هواوي” على عدسة رئيسية عالية الدقة وعدسة إضافية للتقريب، إلى جانب تحسين تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجوه (3D Face Recognition) لتعزيز الأمان والدقة.

تصميم جديد وأداء فائق

الصور المسربة كشفت عن تصميم دائري أنيق لوحدة الكاميرا الخلفية تضم ثلاث عدسات (رئيسية، واسعة، وبيريسكوبية للتقريب البصري)، إضافة إلى فلاشين مزدوجين داخل حلقة معدنية.
كما سيُطرح الهاتف مبدئيًا باللونين الأصفر الفاتح والأسود مع إمكانية طرح خيارات لونية أخرى لاحقًا.

شحن أسرع ومعالج مطوّر

من المتوقع أن تُزوّد سلسلة Mate 80 بشحن فائق السرعة بقدرة 100 واط، إلى جانب معالج Kirin جديد من تطوير “هواوي”، وربما نظام تبريد مدمج مخصص لعشاق الألعاب.
أما النسخة الأعلى Mate 80 RS Ultimate Design فستحمل إطارًا من التيتانيوم وشاشة OLED مزدوجة الطبقات، لتجمع بين الفخامة والتقنية المتقدمة.

منافسة محتدمة في الصين

إطلاق السلسلة الجديدة سيضع “هواوي” في مواجهة مباشرة مع شاومي 17 ووان بلس 15 في السوق الصينية الراقية، حيث أصبحت الكاميرا والذكاء الاصطناعي عوامل الحسم بين الشركات الكبرى.

ويرى مراقبون أن اعتماد كاميرا أمامية مزدوجة سيمنح هواوي ميزة قوية في التسويق ويعيدها إلى صدارة سباق الابتكار في التصوير الذكي، بعد سنوات من التحديات التقنية والتجارية.
المصدر: العربية Business

مواضيع ذات صلة
بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة.. التفاصيل الكاملة
lebanon 24
04/11/2025 00:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في Gmail لعرض تفاصيل الشحن في مكان واحد
lebanon 24
04/11/2025 00:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما إليكم التفاصيل
lebanon 24
04/11/2025 00:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب وصول السفير الاميركي الجديد ورسالة اسرائيلية مزدوجة للبنان
lebanon 24
04/11/2025 00:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

شركة هواوي

بعد سنوات

سنوات من

الصينية

✨ الخلف

السيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-11-03
10:36 | 2025-11-03
06:45 | 2025-11-03
04:49 | 2025-11-03
03:14 | 2025-11-03
00:00 | 2025-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24