"غوغل مابس" بلا إنترنت... تعرّفوا إلى الميزة الجديدة

Lebanon 24
03-11-2025 | 16:00
Doc-P-1437668-638978003880135220.jpg
Doc-P-1437668-638978003880135220.jpg photos 0
أعلنت شركة غوغل عن تطوير جديد في تطبيق Google Maps يسمح للمستخدمين بتحميل الخرائط مسبقًا واستخدامها دون اتصال بالإنترنت، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل في المناطق ذات التغطية الضعيفة وتحسين تجربة المسافرين حول العالم.
الميزة الجديدة تمثل جزءًا من جهود غوغل لجعل التطبيق أكثر مرونة وموثوقية، إذ يمكن للمستخدمين تحديد مناطق معينة على الخريطة وتحميلها مسبقًا على هواتفهم ليتمكنوا من استخدامها في أي وقت، حتى أثناء السفر أو عند انقطاع الشبكة.

يمكن تفعيل الميزة عبر فتح التطبيق، ثم النقر على صورة الحساب في الزاوية العليا واختيار Offline Maps، ثم Select Your Own Map لتحديد المنطقة المطلوبة، وبعدها الضغط على Download لحفظها في الجهاز.
وبمجرد اكتمال التحميل، يمكن التنقل داخل الخريطة بشكل كامل دون الحاجة للإنترنت، شرط ألا يتجاوز المسار حدود المنطقة التي تم تنزيلها.

تُظهر الخرائط غير المتصلة بالشبكة جميع الشوارع والمعالم بدقة، وتتيح تحديد الاتجاهات عبر نظام GPS حتى في وضع الطيران أو داخل المناطق الجبلية.
لكن بعض الخدمات مثل بيانات حركة المرور المباشرة والمواصلات العامة والدراجات تبقى غير متاحة لأنها تعتمد على الاتصال بالإنترنت لتحديثها لحظة بلحظة.

غوغل أوصت المستخدمين بتحميل الخرائط أثناء الاتصال بشبكة واي فاي لتجنّب استهلاك بيانات الجوال، وتحديث الخرائط دوريًا لضمان دقتها، إذ يمكن أن تنتهي صلاحيتها بعد فترة.

وتؤكد الشركة أن هذه الخاصية تشكّل خطوة إضافية نحو جعل التنقل أكثر سهولة وموثوقية، حتى عندما تنقطع الشبكة تمامًا، ما يجعلها أداة مثالية للمسافرين إلى المناطق النائية أو للذين يفضلون توفير استهلاك الإنترنت أثناء تنقلاتهم.
 
