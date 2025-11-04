ما سرّ اللون البنفسجي في منافذ USB-C؟

Advertisement

يلاحظ كثير من المستخدمين وجود منفذ USB-C بلون بنفسجي في بعض الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، وهو ليس مجرد اختيار ، بل يحمل دلالة تقنية تتعلق بسرعة نقل البيانات أو بقدرة الشحن السريع.عادة يشير هذا اللون إلى أن المنفذ يعمل بتقنية USB 3.1 SuperSpeed (Gen 1) التي تتيح سرعة أعلى من الجيل السابق ‎USB 3.0، أو إلى أنه منفذ خاص بتقنية الشحن السريع SuperCharge التابعة لشركة Huawei، والمستخدمة في أجهزتها لتوفير طاقة شحن أكبر في وقت أقل.ويكمن الفرق في أن المنافذ ذات الألوان المختلفة تساعد المستخدم على معرفة خصائصها التقنية. فالمنافذ باللونين الأسود أو الأبيض ترتبط عادة بالأجيال الأقدم مثل ‎USB 2.0، بينما يشير الأحمر أو الأصفر إلى منافذ تبقى فعّالة حتى عندما يكون الجهاز مطفأ أو في وضع السكون.ومع ذلك، لا توجد مواصفة صناعية موحدة تحدد الألوان أو تفرض استخدامها، مما يعني أن اللون لا يضمن بالضرورة سرعة أو قدرة معينة، إذ تختلف الرموز والألوان بين الشركات المصنعة. لذلك يُنصح دائمًا بالرجوع إلى دليل الجهاز لمعرفة تفاصيل المنفذ وقدراته الفعلية.في المحصلة، فإن اللون البنفسجي في منفذ USB-C ليس مجرد عنصر تجميلي، بل غالبًا ما يدل على تقنيات متطورة في الشحن أو نقل البيانات، ومع غياب المعايير الموحدة، تبقى مواصفات الشركة المصنعة هي المرجع الأوثق للمستخدم.