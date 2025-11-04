Advertisement

متفرقات

"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي يتفوق على GPT-5

Lebanon 24
04-11-2025 | 10:17
Doc-P-1437994-638978734585586151.webp
Doc-P-1437994-638978734585586151.webp photos 0
أعلنت شركة علي بابا الصينية عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم Qwen3-Max-Thinking، والذي حقق الدرجة الكاملة في أبرز المسابقات الرياضية العالمية.
ويُعد هذا النموذج الأول من نوعه في الصين الذي يحقق هذا المستوى من الأداء، ليضع نفسه في مواجهة مباشرة مع النماذج الأميركية المتقدمة مثل GPT-5 Pro من شركة OpenAI.

وأوضحت الشركة أن النموذج سجّل دقة بنسبة 100% في كل من مسابقة الرياضيات الأميركية (AIME 2025) وبطولة هارفارد–ماساتشوستس للرياضيات (HMMT)، وهما من أكثر المنافسات تعقيدًا عالميًا في مجالات الجبر والحساب ونظرية الأعداد والاحتمالات، بحسب ما أورده موقع SCMP ونقلته العربية Business.

وقالت شركة Intuition Labs المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي إن أداء النماذج في هذه المسابقات يمثل اختبارًا رئيسيًا لقدرتها على التفكير المنطقي وحل المشكلات، مشيرة إلى أن سباق النماذج الرياضية أصبح ميدانًا رئيسيًا للتنافس بين الشركات الكبرى.

ويستند النموذج إلى منصة Qwen3-Max التي تضم أكثر من تريليون مُعامل، وتم إطلاقها للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

وأكدت علي بابا كلاود أن أداء النموذج الجديد يعادل أو يتفوق على نماذج عالمية مثل Claude Opus 4 من شركة Anthropic، وV3.1 من DeepSeek، وGrok 4 من xAI، إضافة إلى GPT-5 Pro من OpenAI.

كما أظهرت تجربة واقعية لتداول العملات الرقمية تفوق Qwen3-Max، حيث حقق عائدًا بنسبة 22.3% على استثمار أولي بلغ 10 آلاف دولار خلال أسبوعين، في حين سجلت النماذج الأميركية خسائر، وكان GPT-5 Pro الأسوأ بينها بخسارة 62.7%.

ويتوفر النموذج حاليًا للمستخدمين عبر منصة Qwen Chat أو من خلال واجهة API التابعة لـ علي بابا كلاود.
وأكد الباحث في فريق التطوير لين جونيانغ أن العمل ما زال مستمرًا لتحسين أداء النموذج، مشيرًا إلى أن "المهمة لم تنته بعد".
 
