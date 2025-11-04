Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عطل تقني يُصيب "واتساب"

Lebanon 24
04-11-2025 | 12:52
اشتكي عدد من مستخدمي تطبيق المراسلة واتساب، من عطل مفاجئ في الخدمة منذ قليل، تسبب فى صعوبة إرسال الرسائل أو فتح التطبيق، خاصة عبر النسخة الإلكترونية WhatsApp Web.
ورصدت مواقع متابعة الأعطال أن معظم البلاغات تتعلق بعدم قدرة المستخدمين على تحميل المحادثات أو توليد رمز الاستجابة (QR) في واتساب ويب، بينما أشار آخرون إلى تأخر إرسال الرسائل أو رفض التطبيق الاتصال بالخادم، فيما كتب أحد المستخدمين على منتدى تقني أن المحادثات توقفت تمامًا وأنه لم يتمكّن من الوصول إلى واتساب ويب، كأن السيرفرات لا تستجيب.
 
كما أن العطل أثر بشكل واضح على استخدام واتساب ويب، حيث أصبح المستخدمون غير قادرين على فتح محادثاتهم من الحاسوب أو مزامنتها مع الهاتف، مما يعرقل الاستخدام لأي غرض عملي أو شخصي، وبعض المستخدمين لاحظوا ظهور رسائل مثل “Computer not connected” أو فشل ظهور الكود اللازم للمزامنة، وفي بعض الحالات اضطروا لتسجيل الخروج وإعادة التفعيل دون ضمان نجاح العملية.

ماذا تفعل إذا تعطل واتساب لديك بالخدمة؟
 
إليك بعض الخطوات التي قد تساعدك مؤقتًا حتى تعود الخدمة إلى وضعها الطبيعي:
1. أعد تحميل صفحة واتساب ويب (Refresh) أو أعد فتح المتصفح.
2. امسح ذاكرة التخزين المؤقت وملفات الكوكيز بالمتصفح.
3. سجّل الخروج من واتساب ويب ثم أعد تسجيل الدخول بالماسح الضوئي (QR).
4. تأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت بقوة وثبات.
5. أعد تشغيل الهاتف أو الجهاز المستخدم.
6. حدّث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار إن كان متوفّرًا.
7. انتظر بعض الوقت، فغالبًا ما يكون العطل من جهة الخادم أو البنية التحتية. (اليوم السابع)
