تكنولوجيا وعلوم
آبل تختار تقنيات غوغل لتشغيل تحديث سيري الجديد في iOS 26.4
Lebanon 24
04-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير حديث أن آبل اختارت استخدام تقنيات جوجل لتشغيل تحديث سيري الجديد، والذي من المتوقع أن يصل مع نظام iOS 26.4 في ربيع عام 2026، حيث سيشاهد المستخدمون ذكاء أبل، ولكن خلف الكواليس، سيستخدم سيري المُحدّث نماذج اللغات الكبيرة من جوجل جيميناي.
ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، فإنه في وقت سابق من هذا العام، كانت أبل لا تزال تدرس عروضاً من أنثروبيك وجوجل، لكنها قررت في النهاية استخدام جيميناي، ويزعم
مارك جورمان
من بلومبيرج، أن نماذج أنثروبيك قدمت أداءً أفضل، لكن الشروط المالية لجوجل كانت أفضل.
في حين ستعتمد أبل على نماذج جيميناي من جوجل، لن تبدأ سيري فجأةً بتقديم ميزات جيميناي وتشعر وكأنها خدمة من جوجل، بل سيتضمن سيري ميزة بحث ويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تهدف آبل إلى استخدام نموذج ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصًا، مبني على جيميناي، والذي سيعمل على خوادم السحابة الخاصة بالشركة، ومن خلال تشغيل كل شيء على بنيتها التحتية الخاصة، ستتمكن آبل من ضمان عدم خروج بيانات المستخدم من خوادمها، ومن المرجح أن تتم معالجة البيانات الشخصية على الجهاز باستخدام نماذج Foundation من أبل. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
أبل تكشف عن تحديث كبير في تقنيات الاتصال
Lebanon 24
أبل تكشف عن تحديث كبير في تقنيات الاتصال
05/11/2025 10:56:36
05/11/2025 10:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت لجميع مستخدمي آيفون.. تحديث iOS 26 قريبا
Lebanon 24
مفاجآت لجميع مستخدمي آيفون.. تحديث iOS 26 قريبا
05/11/2025 10:56:36
05/11/2025 10:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث عاجل من واتساب لسد ثغرة على أجهزة آبل
Lebanon 24
تحديث عاجل من واتساب لسد ثغرة على أجهزة آبل
05/11/2025 10:56:36
05/11/2025 10:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزّز تجربة AirPods.. ميزات ذكية جديدة من أبل في "iOS 26"
Lebanon 24
تعزّز تجربة AirPods.. ميزات ذكية جديدة من أبل في "iOS 26"
05/11/2025 10:56:36
05/11/2025 10:56:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
مارك جورمان
مارك جو
سيري ا
جورمان
على بن
ام جي
جيمي
تابع
