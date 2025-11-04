Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تختار تقنيات غوغل لتشغيل تحديث سيري الجديد في iOS 26.4

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
Doc-P-1438072-638978880303483493.jpg
Doc-P-1438072-638978880303483493.jpg photos 0
كشف تقرير حديث أن آبل اختارت استخدام تقنيات جوجل لتشغيل تحديث سيري الجديد، والذي من المتوقع أن يصل مع نظام iOS 26.4 في ربيع عام 2026، حيث سيشاهد المستخدمون ذكاء أبل، ولكن خلف الكواليس، سيستخدم سيري المُحدّث نماذج اللغات الكبيرة من جوجل جيميناي.
ووفقا لما ذكره موقع "Phonearena"، فإنه في وقت سابق من هذا العام، كانت أبل لا تزال تدرس عروضاً من أنثروبيك وجوجل، لكنها قررت في النهاية استخدام جيميناي، ويزعم مارك جورمان من بلومبيرج، أن نماذج أنثروبيك قدمت أداءً أفضل، لكن الشروط المالية لجوجل كانت أفضل.


في حين ستعتمد أبل على نماذج جيميناي من جوجل، لن تبدأ سيري فجأةً بتقديم ميزات جيميناي وتشعر وكأنها خدمة من جوجل، بل سيتضمن سيري ميزة بحث ويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تهدف آبل إلى استخدام نموذج ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصًا، مبني على جيميناي، والذي سيعمل على خوادم السحابة الخاصة بالشركة، ومن خلال تشغيل كل شيء على بنيتها التحتية الخاصة، ستتمكن آبل من ضمان عدم خروج بيانات المستخدم من خوادمها، ومن المرجح أن تتم معالجة البيانات الشخصية على الجهاز باستخدام نماذج Foundation من أبل. (اليوم السابع)
الذكاء الاصطناعي

مارك جورمان

مارك جو

سيري ا

جورمان

على بن

ام جي

جيمي

أخبار عاجلة
