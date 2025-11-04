واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"

Advertisement

وأوضحت الشركة المالكة للتطبيق، "ميتا"، في بيان عبر مدونتها الرسمية: "التجربة الجديدة ستساعد المستخدمين على متابعة محادثاتهم بسهولة، من دون إخراج الهاتف من الجيب".وأضافت أن تطبيق الساعة يتيح قراءة الرسائل بالكامل، والرد عليها، والتفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية، إلى جانب عرض صور وملصقات بدقة أوضح، وإمكانية الاطلاع على جزء أكبر من سجل الدردشة أثناء القراءة.وأكدت "واتساب" أن جميع الرسائل والمكالمات ستظل محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، كما هو الحال في تطبيقها على الهواتف.ويتطلب التطبيق الجديد ساعة Apple Watch Series 4 أو أحدث، بنظام watchOS 10 أو إصدار لاحق.وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لإضافة المزيد من الميزات مستقبلاً، ما يعني أن مستخدمي الساعة الذكية قد يحصلون لاحقاً على وظائف أكثر تكاملاً مع التطبيق .ويأتي هذا الإطلاق بعد أن شوهدت "واتساب" مؤخراً تختبر التطبيق الجديد في إصدارات تجريبية، ضمن جهودها لتوسيع تجربة الاستخدام خارج الهواتف. (العربية)