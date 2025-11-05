28
o
بيروت
21
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
5
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
تحذير جديد.. هل يتحوّل الذكاء ChatGPT إلى بديل خطير للعلاقات البشرية؟
Lebanon 24
05-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة OpenAI أن نحو 0.07% من مستخدمي "تشات جي
بي تي
" أسبوعيًا أظهروا مؤشرات قد ترتبط بحالات طوارئ نفسية مثل الذهان أو الهوس. ورغم أن النسبة تبدو صغيرة، فإنها تعني مئات الآلاف من المستخدمين من أصل نحو 800 مليون شخص يستخدمون المنصة أسبوعيًا.
Advertisement
وترى الشركة أن جزءًا من المستخدمين يدخلون في محادثات عميقة وعاطفية مع التطبيق، في محاولة للتعبير عن الضيق أو البحث عن من يصغي لهم، دون إدراك أن النموذج لا يمتلك مشاعر أو وعيًا أو تفاعلًا وجدانيًا، بل يعتمد على توليد اللغة فقط.
ويشير خبراء في الصحة النفسية إلى أن هذا النوع من التفاعل قد يخلق علاقة وهمية، حيث يظن المستخدم أنه يتحدث إلى جهة تشاركه الشعور أو تتعاطف معه، بينما هو في الواقع يتحدث إلى نظام خوارزمي لا يمكنه الإحساس أو المشاركة.
ويرى مختصون أن استخدام "تشات جي بي تي" كمساحة للتنفيس النفسي قد يؤدي إلى إهمال الدعم الحقيقي من العائلة أو الأصدقاء أو المعالجين، إضافة إلى مخاطر تتعلق بخصوصية البيانات، إذ يمكن أن تُستخدم المحادثات في التحليل أو الأغراض التجارية.
وبحسب الخبراء، يظل الدعم الإنساني المباشر عنصرًا لا يمكن استبداله، لأن المشاركة الوجدانية والحضور العاطفي يتطلبان إنسانًا يفهم التجربة ويشاركها. أما
الذكاء الاصطناعي
، فهو أداة تساعد، لكنها ليست صديقًا ولا بديلاً للعلاج النفسي.
مواضيع ذات صلة
هل تفنى البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟ خبراء يحذرون!
Lebanon 24
هل تفنى البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟ خبراء يحذرون!
06/11/2025 03:30:05
06/11/2025 03:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" ويجب توجيهه نحو الصالح العام
Lebanon 24
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" ويجب توجيهه نحو الصالح العام
06/11/2025 03:30:05
06/11/2025 03:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. الأرض تواجه كارثة مغناطيسية قد تهدّد البشرية!
Lebanon 24
تحذير.. الأرض تواجه كارثة مغناطيسية قد تهدّد البشرية!
06/11/2025 03:30:05
06/11/2025 03:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
القاهرة: استمرار الأسلحة النووية يمثل تهديدًا خطيرًا للبشرية
Lebanon 24
القاهرة: استمرار الأسلحة النووية يمثل تهديدًا خطيرًا للبشرية
06/11/2025 03:30:05
06/11/2025 03:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
البشري
بي تي
مي لا
ساني
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا
Lebanon 24
تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا
16:00 | 2025-11-05
05/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يؤثر على الأرض.. النشاط الشمسي اليوم "مرتفع جدًا"
Lebanon 24
قد يؤثر على الأرض.. النشاط الشمسي اليوم "مرتفع جدًا"
09:36 | 2025-11-05
05/11/2025 09:36:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إنترنت عابر للمحيطات.. كابل بحري فائق السرعة من "أمازون"
Lebanon 24
إنترنت عابر للمحيطات.. كابل بحري فائق السرعة من "أمازون"
03:20 | 2025-11-05
05/11/2025 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أتاري" تعيد روح الثمانينيات بإصدار Pac-Man الخاص من Atari 2600
Lebanon 24
"أتاري" تعيد روح الثمانينيات بإصدار Pac-Man الخاص من Atari 2600
01:25 | 2025-11-05
05/11/2025 01:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
Lebanon 24
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
23:50 | 2025-11-04
04/11/2025 11:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
Lebanon 24
مصرف جديد يقفل فروعه في لبنان.. ومئات الموظفين من دون عمل
02:26 | 2025-11-05
05/11/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ.. بعد الطقس الجاف أجواء ماطرة وباردة في هذا الموعد
00:28 | 2025-11-05
05/11/2025 12:28:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
Lebanon 24
لبنانيان فازا برئاسة بلديتين أميركيتين... من هما؟ (صور)
07:58 | 2025-11-05
05/11/2025 07:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
Lebanon 24
حين تتحول مغارة جعيتا إلى "ديسكو".. وأسفاه على أصحاب القرار والحرّاس!
05:30 | 2025-11-05
05/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
Lebanon 24
صحيفة بريطانية تتحدث عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته
10:01 | 2025-11-05
05/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-11-05
تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا
09:36 | 2025-11-05
قد يؤثر على الأرض.. النشاط الشمسي اليوم "مرتفع جدًا"
03:20 | 2025-11-05
إنترنت عابر للمحيطات.. كابل بحري فائق السرعة من "أمازون"
01:25 | 2025-11-05
"أتاري" تعيد روح الثمانينيات بإصدار Pac-Man الخاص من Atari 2600
23:50 | 2025-11-04
واتساب تطلق رسمياً تطبيقها المخصص لساعة "أبل"
23:00 | 2025-11-04
تحقيق رسمي في باريس... المنصة الشهيرة تحت مجهر القضاء
فيديو
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
06/11/2025 03:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
06/11/2025 03:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
Lebanon 24
تحيةً لذكرى منصور رحباني.. عمر رحباني يطلق النسخة الأوركسترالية من "غريبين وليل"
13:16 | 2025-11-02
06/11/2025 03:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24