تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا

أعادت شركة آبل تصميم واجهة على ليصبح أكثر قابلية للاستخدام، خصوصًا للمستخدمين الذين لا يملكون أجهزة من الشركة، وفقًا لموقع .في السابق، كان بإمكان المستخدم الوصول إلى صفحات التطبيقات فقط عبر البحث، دون إمكانية التصفح داخل المتجر. كما كان الضغط على رابط تطبيق من المتصفح في أجهزة ماك يؤدي إلى فتح تطبيق مباشرة، بينما كان مستخدمو الأجهزة غير التابعة لآبل يصطدمون بصفحات غير فعّالة.التصميم الجديد يتيح تصفح التطبيقات حسب الفئة والجهاز، مع أقسام منفصلة لتطبيقات وiPad وApple Watch وغيرها، بهدف جعل الواجهة أوضح وأسهل مقارنة بالنظام السابق.ورغم أن التحميل المباشر للتطبيقات عبر الويب غير متاح حتى الآن، تشير التوقعات إلى إمكانية دعمه مستقبلًا. وتعد هذه الخطوة مفيدة للمطورين والباحثين الذين يعملون عبر أنظمة متعددة، حتى وإن كان عدد المستخدمين الذين يستعرضون تطبيقات iOS من أجهزة خارج منظومة آبل محدودًا نسبيًا.