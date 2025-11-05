Advertisement

متفرقات

تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا

Lebanon 24
05-11-2025 | 16:00
أعادت شركة آبل تصميم واجهة متجر التطبيقات على الويب ليصبح أكثر قابلية للاستخدام، خصوصًا للمستخدمين الذين لا يملكون أجهزة من الشركة، وفقًا لموقع تك كرانش.
في السابق، كان بإمكان المستخدم الوصول إلى صفحات التطبيقات فقط عبر البحث، دون إمكانية التصفح داخل المتجر. كما كان الضغط على رابط تطبيق من المتصفح في أجهزة ماك يؤدي إلى فتح تطبيق app store مباشرة، بينما كان مستخدمو الأجهزة غير التابعة لآبل يصطدمون بصفحات غير فعّالة.

التصميم الجديد يتيح تصفح التطبيقات حسب الفئة والجهاز، مع أقسام منفصلة لتطبيقات iphone وiPad وApple Watch وغيرها، بهدف جعل الواجهة أوضح وأسهل مقارنة بالنظام السابق.

ورغم أن التحميل المباشر للتطبيقات عبر الويب غير متاح حتى الآن، تشير التوقعات إلى إمكانية دعمه مستقبلًا. وتعد هذه الخطوة مفيدة للمطورين والباحثين الذين يعملون عبر أنظمة متعددة، حتى وإن كان عدد المستخدمين الذين يستعرضون تطبيقات iOS من أجهزة خارج منظومة آبل محدودًا نسبيًا.
 
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

متجر التطبيقات

app store

تك كرانش

أقسام من

iphone

الويب

