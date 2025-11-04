Advertisement

تحقيق رسمي في باريس... المنصة الشهيرة تحت مجهر القضاء

Lebanon 24
04-11-2025 | 23:00
Doc-P-1438479-638979666933727191.webp
Doc-P-1438479-638979666933727191.webp photos 0
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا موسعًا مع منصة "تيك توك" بعد اتهامها بأن خوارزمياتها قد تدفع المراهقين والقاصرين نحو سلوكيات انتحارية، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.
وأوضحت المدعية العامة في باريس لور بيكواو أن خطوة التحقيق جاءت بناء على طلب من البرلمان الفرنسي، الذي عبّر عن قلقه من طبيعة المقاطع التي تقترحها المنصة على المستخدمين الأصغر سنًا، معتبرًا أن ذلك قد يشكّل تهديدًا مباشرًا على سلامتهم النفسية.

وترتبط القضية بعدد من حالات الانتحار التي سُجلت في نوفمبر الماضي، إذ تقدمت عائلات في فرنسا بشكاوى قالت فيها إن أبناءها شاهدوا محتوى يشجع على إيذاء النفس والانتحار. وأشار تقرير برلماني حديث إلى أن ضعف الرقابة داخل المنصة يسمح بسهولة وصول هذا النوع من المقاطع إلى القاصرين.

في المقابل، نفت شركة "تيك توك" الاتهامات في رسالة إلى رويترز، مؤكدة أنها تلتزم بحماية المراهقين، وأن أكثر من نصف تصميم خصائص التطبيق موجّه أساسًا لتأمينهم، مشيرة إلى أنها تزيل 9 من أصل 10 مقاطع مسيئة أو عنيفة خلال ثوانٍ من نشرها.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها المنصة مساءلة في فرنسا؛ إذ سبق للجنة برلمانية أن اتهمت "تيك توك" العام الماضي بتعريض حياة المستخدمين للخطر وأحالت الأمر إلى القضاء.

(رويترز)
 
