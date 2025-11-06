27
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
أعلنت ZTE عن هاتفها الجديد الذي يتميزّ بالتصميم
الفريد
والتقنيات المتطوّرة والأداء الممتاز.
وحصل Nubia RedMagic 11 Pro على هيكل أنيق المظهر، محمي من الماء والغبار وفق معيار IPX8، أبعاده (163.876.58.9) ملم، وزنه 230 غ.
شاشاته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.85 بوصة، دقة عرضها (1216/2688) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها 431 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م.
ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام "أندرويد-16" مع واجهات Redmagic OS 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطوّر بتقنية 3
نانومتر
، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض.
زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 80 واط أيضا. (روسيا اليوم)
