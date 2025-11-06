Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مع تحديث iOS الجديد.. ميزات إضافية لهواتف آيفون

Lebanon 24
06-11-2025 | 03:32
أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، حمل لهواتف آيفون العديد من الميزات الجديدة.
 
ومن أبرز الأشياء التي حملها تحديث iOS 26.2 الجديد التعديلات التي بات بإمكان المستخدم إدخالها على واجهات التشغيل/، والتحكم بمستوى الشفافية عبر خاصية Liquid Glass، إذ بات بإمكان المستخدم اختيار الوضع "شبه الشفاف" لإظهار الساعة أو التاريخ وغيرها من الإشعارات، أو اختيار الوضع المعتم أو Tinted، ويظهر الفرق بين الوضعين بوضوح خاصة عند تشغيل شاشة قفل الهاتف.
كما عدّلت آبل مع هذا التحديث ترتيب العديد من الأيقونات في صفحات إعدادات الهاتف، ومن الأمور المهمة في التحديث أيضا هو الإعداد الجديد الذي يسمح بإيقاف السحب السريع لفتح الكاميرا من شاشة قفل الهاتف، ما يمنع من تشغيل الكاميرا عن طريق الخطأ عند حمل الهاتف بالجيب.
 
وحصل مستخدمو هواتف آيفون أيضا على إعدادات إضافية للتحكم بتطبيق "الهاتف" والـ"منبه"، إذ بات بالإمكان إيقاف اهتزاز الهاتف عند بدء المكالمة أو إنهائها، وأضيفت تعديلات على تطبيق المنبه لتسهيل عملية إيقاف التنبيه.
 
كما أضافت آبل لغات جديدة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، تشمل اللغة الهولندية والدنماركية والبرتغالية والنرويجية والسويدية والتركية والصينية والفيتامية.

وأصبحت ميزة Live Translation في سماعات AirPods تدعم لغات إضافية أيضا مثل اليابانية والكورية والإيطالية والصينية إلى جانب الإنكيزية والفرنسية والإسبانية.

وأضيفت إعدادات إضافية لتطبيق إعداد كلمات المرور في هواتف آيفون، كما أضيفت ميزات لتطبيق Fitness للياقة البدنية، وحصل متصفخ "سفاري" على بعض التعديلات أيضا لتسهيل عمليات البحث عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)
