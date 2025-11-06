28
مع تحديث iOS الجديد.. ميزات إضافية لهواتف آيفون
Lebanon 24
06-11-2025
|
03:32
أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، حمل لهواتف آيفون العديد من الميزات الجديدة.
ومن أبرز الأشياء التي حملها تحديث iOS 26.2 الجديد التعديلات التي بات بإمكان المستخدم إدخالها على واجهات التشغيل/، والتحكم بمستوى الشفافية عبر خاصية Liquid Glass، إذ بات بإمكان المستخدم اختيار الوضع "شبه الشفاف" لإظهار الساعة أو التاريخ وغيرها من الإشعارات، أو اختيار الوضع المعتم أو Tinted، ويظهر الفرق بين الوضعين بوضوح خاصة عند تشغيل شاشة قفل الهاتف.
كما عدّلت آبل مع هذا التحديث ترتيب العديد من الأيقونات في صفحات إعدادات الهاتف، ومن الأمور المهمة في التحديث أيضا هو الإعداد الجديد الذي يسمح بإيقاف السحب السريع لفتح الكاميرا من شاشة قفل الهاتف، ما يمنع من تشغيل الكاميرا عن طريق الخطأ عند حمل الهاتف بالجيب.
وحصل مستخدمو هواتف آيفون أيضا على إعدادات إضافية للتحكم بتطبيق "الهاتف" والـ"منبه"، إذ بات بالإمكان إيقاف اهتزاز الهاتف عند بدء المكالمة أو إنهائها، وأضيفت تعديلات على تطبيق المنبه لتسهيل عملية إيقاف التنبيه.
كما أضافت آبل لغات جديدة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، تشمل اللغة الهولندية والدنماركية والبرتغالية والنرويجية والسويدية والتركية والصينية والفيتامية.
وأصبحت ميزة Live Translation في سماعات AirPods تدعم لغات إضافية أيضا مثل اليابانية والكورية والإيطالية والصينية إلى جانب الإنكيزية والفرنسية والإسبانية.
وأضيفت إعدادات إضافية لتطبيق إعداد كلمات المرور في هواتف آيفون، كما أضيفت ميزات لتطبيق Fitness للياقة البدنية، وحصل متصفخ "سفاري" على بعض التعديلات أيضا لتسهيل عمليات البحث عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)
من الفئة القوية.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات
Lebanon 24
من الفئة القوية.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض خلال ساعات
04:17 | 2025-11-06
06/11/2025 04:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
Lebanon 24
شركة ZTE تطلق واحدا من أفضل الهواتف وأكثرها تميزا
00:18 | 2025-11-06
06/11/2025 12:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق رسمي في باريس... المنصة الشهيرة تحت مجهر القضاء
Lebanon 24
تحقيق رسمي في باريس... المنصة الشهيرة تحت مجهر القضاء
23:00 | 2025-11-05
05/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا
Lebanon 24
تصميم جديد لـ App Store على الويب.. وهذه أبرز المزايا
16:00 | 2025-11-05
05/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير جديد.. هل يتحوّل الذكاء ChatGPT إلى بديل خطير للعلاقات البشرية؟
Lebanon 24
تحذير جديد.. هل يتحوّل الذكاء ChatGPT إلى بديل خطير للعلاقات البشرية؟
14:00 | 2025-11-05
05/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
