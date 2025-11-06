دراسة ثورية تشكك في تسارع الكون وتقلب مفهوم الطاقة المظلمة

Advertisement

وصفت هذه النتائج، التي نشرتها مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ، بأنها قد تمهّد لـ"تحوّل جذري في فهم علم الكونيات الحديث". وقال البروفسور يونغ-ووك لي قائد الدراسة: "تُظهر دراستنا أن الكون ربما دخل بالفعل مرحلة تباطؤ في التوسع، وأن الطاقة المظلمة تتغير بمرور الزمن بوتيرة أسرع بكثير مما اعتقدنا".تشكك نتائج الفريق الكوري مباشرة في الأبحاث التي نالت جائزة نوبل في الفيزياء عام 2011، والتي أكدت أن الكون يتوسع بسرعة متزايدة بفعل قوة غامضة أطلق عليها العلماء اسم "الطاقة المظلمة"، المسؤولة وفق النموذج الكوني الحالي عن نحو 68% من محتوى الكون.اعتمدت الدراسة الجديدة على تحليل جديد لانفجارات النجوم فائقة السطوع من النوع الأول، التي تُستخدم كـ"شموع معيارية" لقياس المسافات بين المجرات. وكشفت عن تحيّز زمني لم يكن محسوباً من قبل؛ إذ تبيّن أن شدة لمعان هذه الانفجارات تعتمد على عمر النجوم التي كوّنتها.وبعد تصحيح هذا "الانحراف"، وجد الباحثون أن البيانات لا تتوافق مع نموذج التسارع الكوني الحالي، بل تشير إلى أن الكون ربما بدأ بالفعل مرحلة التباطؤ. وتقاطعت هذه النتائج مع ما توصل إليه مشروع Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) التابع لمختبر "لورانس بيركلي" الأميركي، الذي يرصد بدقة تاريخ تمدد الكون عبر ملايين المجرات.من المقرر أن تخضع الفرضية لاختبارات أكثر صرامة خلال السنوات المقبلة مع بدء مرصد روبين في تشيلي عمليات الرصد الواسعة للسماوات الجنوبية. وقال البروفسور تشول تشونغ المشارك في البحث: "خلال خمس سنوات فقط، يمكن أن نعرف ما إذا كنا أمام تعديل بسيط في الحسابات… أم أمام تحول جذري في فهمنا لطبيعة الكون نفسه". (العربية)