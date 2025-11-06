Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

دراسة ثورية تشكك في تسارع الكون وتقلب مفهوم الطاقة المظلمة

Lebanon 24
06-11-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1438902-638980483838247639.png
Doc-P-1438902-638980483838247639.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توصل فريق من علماء الكونيات في "جامعة يونسي" الكورية الجنوبية إلى مؤشرات تدحض النظرة السائدة منذ ربع قرن حول توسع الكون، مشيرين إلى أن معدل التمدد الكوني ربما بدأ في التباطؤ بدلاً من التسارع المستمر كما كان يُعتقد منذ اكتشاف "الطاقة المظلمة" أواخر التسعينيات.
Advertisement

وصفت هذه النتائج، التي نشرتها مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society البريطانية، بأنها قد تمهّد لـ"تحوّل جذري في فهم علم الكونيات الحديث". وقال البروفسور يونغ-ووك لي قائد الدراسة: "تُظهر دراستنا أن الكون ربما دخل بالفعل مرحلة تباطؤ في التوسع، وأن الطاقة المظلمة تتغير بمرور الزمن بوتيرة أسرع بكثير مما اعتقدنا".

تشكك نتائج الفريق الكوري مباشرة في الأبحاث التي نالت جائزة نوبل في الفيزياء عام 2011، والتي أكدت أن الكون يتوسع بسرعة متزايدة بفعل قوة غامضة أطلق عليها العلماء اسم "الطاقة المظلمة"، المسؤولة وفق النموذج الكوني الحالي عن نحو 68% من محتوى الكون.

اعتمدت الدراسة الجديدة على تحليل جديد لانفجارات النجوم فائقة السطوع من النوع الأول، التي تُستخدم كـ"شموع معيارية" لقياس المسافات بين المجرات. وكشفت عن تحيّز زمني لم يكن محسوباً من قبل؛ إذ تبيّن أن شدة لمعان هذه الانفجارات تعتمد على عمر النجوم التي كوّنتها.

وبعد تصحيح هذا "الانحراف"، وجد الباحثون أن البيانات لا تتوافق مع نموذج التسارع الكوني الحالي، بل تشير إلى أن الكون ربما بدأ بالفعل مرحلة التباطؤ. وتقاطعت هذه النتائج مع ما توصل إليه مشروع Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) التابع لمختبر "لورانس بيركلي" الأميركي، الذي يرصد بدقة تاريخ تمدد الكون عبر ملايين المجرات.

من المقرر أن تخضع الفرضية لاختبارات أكثر صرامة خلال السنوات المقبلة مع بدء مرصد فيرا روبين في تشيلي عمليات الرصد الواسعة للسماوات الجنوبية. وقال البروفسور تشول تشونغ المشارك في البحث: "خلال خمس سنوات فقط، يمكن أن نعرف ما إذا كنا أمام تعديل بسيط في الحسابات… أم أمام تحول جذري في فهمنا لطبيعة الكون نفسه". (العربية)
مواضيع ذات صلة
بعد ظهور المادة المظلمة للمرة الاولى.. علماء يقتربون من حل لغز الكون الأكبر
lebanon 24
07/11/2025 02:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تشكك في اتفاق الوكالة الذرية مع طهران
lebanon 24
07/11/2025 02:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة حوارية في جامعة الحكمة حول مفهوم الرجاء في الديانات التوحيدية
lebanon 24
07/11/2025 02:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عز الدين: لجنة المرأة والطفل تسعى لإدماج مفهوم العدالة بين الجنسين في النصوص القانونية
lebanon 24
07/11/2025 02:43:27 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

الكورية

شيرين

المجر

العلم

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:20 | 2025-11-06
15:35 | 2025-11-06
09:33 | 2025-11-06
08:40 | 2025-11-06
04:17 | 2025-11-06
03:32 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24