تكنولوجيا وعلوم
"أبل" تعتمد نموذج "جيميناي" من "غوغل" لتعزيز "سيري"
Lebanon 24
06-11-2025
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "
بلومبرغ
" الأربعاء أن "أبل" تخطط لاستخدام نموذج
الذكاء الاصطناعي
"جيميناي" من "
غوغل
"، الذي يضم 1.2 تريليون معامل، لتعزيز المساعد الصوتي "سيري" بعد تحديثه.
وقالت الوكالة إن الشركتين تقتربان من إنهاء الصفقة بعد تقييم شامل، وستدفع "أبل" نحو مليار دولار سنويًا مقابل الوصول للتكنولوجيا.
وسيُستخدم "جيميناي" كحل مؤقت إلى أن تصبح أنظمة "أبل" جاهزة، حيث يتفوق كثيرًا على قدرات "سيري" الحالية، والتي لطالما كانت أقل قدرة من "أليكسا" و"غوغل أسيستانت" في التعامل مع الطلبات المعقدة والتكامل مع تطبيقات خارجية.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة منفصلة عن أي دمج مباشر لـ"جيميناي" في "سيري" كبرنامج دردشة، ولن تدخل أبحاث "غوغل" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أنظمة تشغيل "أبل".
وكانت "أبل" أعلنت في آذار أن تحسينات الذكاء الاصطناعي على "سيري" ستتأخر حتى 2026، بينما سارعت المنافسات مثل "غوغل" و"أمازون" إلى تحديث مساعديها الصوتيين بالذكاء الاصطناعي خلال العامين الماضيين. (آرم نيوز)
