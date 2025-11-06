Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تطلق واجهة ويب جديدة لمتجر التطبيقات

Lebanon 24
06-11-2025
أعلنت شركة آبل عن إعادة تصميم واجهة متجر التطبيقات على الويب، لتصبح أسهل استخدامًا للأشخاص الذين لا يملكون أجهزة آبل، وفقًا لموقع "تك كرانش".
قبل هذا التحديث، كان يمكن للمستخدمين الوصول إلى صفحات التطبيقات الفردية عبر محركات البحث فقط، لكن لم يكن بالإمكان التصفح داخل المتجر نفسه.

على أجهزة ماك، كان فتح صفحة تطبيق iOS في المتصفح يؤدي إلى متجر التطبيقات الأصلي، بينما على أجهزة غير آبل كان المستخدم يصل إلى طريق مسدود.

الواجهة الجديدة تتيح تصفح التطبيقات حسب الفئة والجهاز، مع أقسام منفصلة لتطبيقات iphone وiPad وApple Watch وغيرها.

ورغم أن التحميل المباشر من الويب غير متاح حاليًا، قد تُضاف هذه الميزة مستقبلًا.

ومن المتوقع أن تساعد الخطوة مطوري التطبيقات والباحثين العاملين على منتجات iOS وGoogle، رغم أن عدد المستخدمين من أجهزة "microsoft" المهتمين بتطبيقات iOS محدود نسبيًا. (آرم نيوز) 
 
