واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!

أحدث إصدار تجريبي على أندرويد يشير إلى ميزة “Strict account settings” أو "الإعدادات الصارمة للحساب"، المخصصة للمستخدمين المعرضين للهجمات الإلكترونية أو التصيّد، بحسب موقع "WABetaInfo".عند تفعيل الميزة، يقوم "واتساب" تلقائيًا بـ:حظر الصور والملفات من أرقام غير معروفة.تعطيل معاينات الروابط.كتم المكالمات من جهات اتصال مجهولة.تقييد دعوات المجموعات للأشخاص الموجودين في جهات الاتصال فقط.تفعيل التحقق بخطوتين.حماية عنوان الـ IP أثناء المكالمات.تنبيه المستخدم عند تغيّر رمز الأمان في الدردشات المشفّرة.توفر الميزة طريقة سريعة لتفعيل جميع إعدادات الخصوصية دفعة واحدة، ما يقلّل الأخطاء أو نسيان خيارات الأمان، وخصوصًا للمستخدمين الأقل خبرة بالتقنية.الميزة لا تزال قيد التطوير وستخضع لتعديلات قبل الإطلاق الرسمي في تحديث لاحق.