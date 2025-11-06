Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الحسابات.. تعرّف إليها!

Lebanon 24
06-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1439031-638980706499932175.webp
Doc-P-1439031-638980706499932175.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعمل تطبيق "واتساب" على ميزة جديدة لتسهيل حماية الحسابات من الاختراق والاحتيال عبر إعداد أمني موحد يُفعّل بنقرة واحدة.
Advertisement

أحدث إصدار تجريبي على أندرويد يشير إلى ميزة “Strict account settings” أو "الإعدادات الصارمة للحساب"، المخصصة للمستخدمين المعرضين للهجمات الإلكترونية أو التصيّد، بحسب موقع "WABetaInfo".

عند تفعيل الميزة، يقوم "واتساب" تلقائيًا بـ:

حظر الصور والملفات من أرقام غير معروفة.

تعطيل معاينات الروابط.

كتم المكالمات من جهات اتصال مجهولة.

تقييد دعوات المجموعات للأشخاص الموجودين في جهات الاتصال فقط.

تفعيل التحقق بخطوتين.

حماية عنوان الـ IP أثناء المكالمات.

تنبيه المستخدم عند تغيّر رمز الأمان في الدردشات المشفّرة.

توفر الميزة طريقة سريعة لتفعيل جميع إعدادات الخصوصية دفعة واحدة، ما يقلّل الأخطاء أو نسيان خيارات الأمان، وخصوصًا للمستخدمين الأقل خبرة بالتقنية.

الميزة لا تزال قيد التطوير وستخضع لتعديلات قبل الإطلاق الرسمي في تحديث لاحق.
مواضيع ذات صلة
واتساب يطلق ميزة جديدة
lebanon 24
07/11/2025 09:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"جهات الاسترجاع الموثوقة".. ميزة جديدة من غوغل لحماية الحسابات
lebanon 24
07/11/2025 09:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
lebanon 24
07/11/2025 09:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من واتساب تُحدث ثورة في المحادثات الجماعية
lebanon 24
07/11/2025 09:14:47 Lebanon 24 Lebanon 24

account settings

غير معروف

درويد

دمين

نبيه

جودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:46 | 2025-11-07
00:02 | 2025-11-07
16:20 | 2025-11-06
15:35 | 2025-11-06
10:50 | 2025-11-06
09:33 | 2025-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24