Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عن مداخل الـ"HDMI".. هذا ما يجب معرفته

Lebanon 24
07-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1439441-638981585211222162.webp
Doc-P-1439441-638981585211222162.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في زمن أصبحت فيه كل شاشات التلفزيون تقريباً مزودة بمجموعة مداخل HDMI، يتساءل كثيرون ما إذا كان ترتيب أو اختيار أي مدخل HDMI يُمكن أن يؤثر فعلياً على الأداء أو جودة الصورة والصوت.
Advertisement
 
 
وفي هذا السياق كشف تقرير حديث أن مداخل HDMI ليست جميعها متساوية في الأداء أو المواصفات. 


ويذكر التقرير أن مداخل HDMI على التلفزيونات تفتقر إلى معايير ثابتة، إذ قد تختلف المواصفات من طراز لآخر، ومن جهة تصنيع لأخرى، وحتى داخل نفس العلامة التجارية.


خصائص مختلفة
 

وغالباً ما تُعلِّم الشركات المداخل التي تتحمّل خصائص أعلى بوضع ملصقات تسميها، مثلاً: HDMI 2.1 أو 4K أوeARC.


وفي حالة كانت مداخل  HDMI غير مُعلّمة، فمن المحتمل أنها جميعهاً تشترك في المواصفات نفسها. لكن يُنصح بالرجوع لدليل المستخدم للتأكد. 
 

وعملياً، فإن اختيار المدخل الصحيح يعتمد على نوع الجهاز الذي تريد توصّيله بالتلفزيون. وبشكل أساسي، يفضل استخدام مدخل يحمل تسميتي ARC أو eARC لأجهزة الصوت مثل مكبرات الصوت أو أجهزة الـ "soundbar"، لأن هذا يسمح بقناة عودة الصوت من التلفزيون إلى الجهاز الصوتي.

أما الأجهزة التي ترسل إشارات عالية الأداء مثل أجهزة  ألعاب الفيديو أو الحاسوب المحمول المنزلي أو أجهزة بث محتوى فائق الدقة، يُستحسن اختيار مدخل يدعم دقة عالية ومعدل تحديث مرتفع مثلاً 4K أو 120Hz، لأن هذه المداخل، غالباً، ما تكون بتقنية HDMI 2.1 أو ما يماثلها.  


أما الأجهزة التقليدية مثل أجهزة البث أو قارئات بلو-راي أو مشغّلات الأفلام، فغالباً يمكن توصيلها بأي مدخل HDMI ما لم يُطلَب خلاف ذلك، لأن هذه الأجهزة لا تتطلب عرضاً عالياً أو معدل تحديث كبير.


التوصيل الصحيح
 

اختيار مدخل HDMI غير مناسب قد لا يمنع الجهاز من العمل، لكن قد يقيّد قدراته. على سبيل المثال، إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب 120Hz إلى مدخل يدعم فقط 60Hz  أو HDMI 2.0، فإنك ستفقد ميزة معدل التحديث العالي التي قد تكون متاحة.


لذا، فإن فهم ما تتيحه مداخل التلفزيون لديك يمكن أن يحسّن تجربة المشاهدة بشكل ملحوظ. في خلاصة الأمر، نعم المداخل تختلف وليس كل مدخل HDMI على التلفزيون هو نفسه. لذلك، يُنصح بتفحص تسميات المداخل على التلفزيون والتحقق من دليل المستخدم أو موقع الشركة لمعرفة أي مداخل تدعم ما تحتاجه من دقة ومعدل تحديث وصوت. (aitnews)
مواضيع ذات صلة
بين الأسباب والعلاج.. هذا ما يجب معرفته عن "التبول اللا إرادي" لدى الأطفال
lebanon 24
08/11/2025 08:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"القضاء الأعلى" نعى القاضي حسن شحرور: تميز بمناقبيته وسعة معرفته القانونية
lebanon 24
08/11/2025 08:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن العدس.. فوائد يجب معرفتها
lebanon 24
08/11/2025 08:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "الجريب فروت".. تحذيرٌ طبي يجب معرفته
lebanon 24
08/11/2025 08:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24

هو نفس

حسن ا

العلا

ساسي

تيار

برات

ايير

تساو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-11-07
14:00 | 2025-11-07
09:35 | 2025-11-07
05:46 | 2025-11-07
04:14 | 2025-11-07
03:07 | 2025-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24