في زمن أصبحت فيه كل شاشات التلفزيون تقريباً مزودة بمجموعة مداخل HDMI، يتساءل كثيرون ما إذا كان ترتيب أو اختيار أي مدخل HDMI يُمكن أن يؤثر فعلياً على الأداء أو جودة الصورة والصوت.

وفي هذا السياق كشف تقرير حديث أن مداخل HDMI ليست جميعها متساوية في الأداء أو المواصفات.





ويذكر التقرير أن مداخل HDMI على التلفزيونات تفتقر إلى معايير ثابتة، إذ قد تختلف المواصفات من طراز لآخر، ومن جهة تصنيع لأخرى، وحتى داخل نفس العلامة التجارية.





خصائص مختلفة



وغالباً ما تُعلِّم الشركات المداخل التي تتحمّل خصائص أعلى بوضع ملصقات تسميها، مثلاً: HDMI 2.1 أو 4K أوeARC.





وفي حالة كانت مداخل HDMI غير مُعلّمة، فمن المحتمل أنها جميعهاً تشترك في المواصفات نفسها. لكن يُنصح بالرجوع لدليل المستخدم للتأكد.



وعملياً، فإن اختيار المدخل الصحيح يعتمد على نوع الجهاز الذي تريد توصّيله بالتلفزيون. وبشكل أساسي، يفضل استخدام مدخل يحمل تسميتي ARC أو eARC لأجهزة الصوت مثل مكبرات الصوت أو أجهزة الـ "soundbar"، لأن هذا يسمح بقناة عودة الصوت من التلفزيون إلى الجهاز الصوتي.



أما الأجهزة التي ترسل إشارات عالية الأداء مثل أجهزة ألعاب الفيديو أو الحاسوب المحمول المنزلي أو أجهزة بث محتوى فائق الدقة، يُستحسن اختيار مدخل يدعم دقة عالية ومعدل تحديث مرتفع مثلاً 4K أو 120Hz، لأن هذه المداخل، غالباً، ما تكون بتقنية HDMI 2.1 أو ما يماثلها.





أما الأجهزة التقليدية مثل أجهزة البث أو قارئات بلو-راي أو مشغّلات الأفلام، فغالباً يمكن توصيلها بأي مدخل HDMI ما لم يُطلَب خلاف ذلك، لأن هذه الأجهزة لا تتطلب عرضاً عالياً أو معدل تحديث كبير.





التوصيل الصحيح



اختيار مدخل HDMI غير مناسب قد لا يمنع الجهاز من العمل، لكن قد يقيّد قدراته. على سبيل المثال، إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب 120Hz إلى مدخل يدعم فقط 60Hz أو HDMI 2.0، فإنك ستفقد ميزة معدل التحديث العالي التي قد تكون متاحة.