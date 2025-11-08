يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)

Advertisement

خلال فعالية يوم التقنية 2025، كشفت شركة XPENG عن روبوتها الجديد "IRON" .وأثار الروبوت جدلاً واسعاً داخل وخارجها، ما دفع الشركة إلى نشر مقطع مصوّر لتأكيد أن النموذج آلي بالكامل وليس شخصاً داخل بدلة.وأظهر الفيديو الذي بثّته الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي الروبوت أثناء تحركه بمرونة لافتة، ما جعل بعض المشاهدين يعبّرون عن دهشتهم من واقعيته، غير أن بعض المعلقين ظلوا متشككين، معتبرين أنه قد يكون موجهاً عن بُعد.وأثارت المقاطع المنشورة على حساب الرئيس التنفيذي خه شياوبنغ على منصة "دوين" موجة تعليقات من مستخدمين لم يصدقوا أن الكائن المعروض مجرد وليس إنساناً حقيقياً.وردّ شياوبنغ بنشر فيديو توضيحي كشف فيه تفاصيل التصميم أمام الجمهور، قائلاً: "من حضر بين أكثر من 500 شخص من الإعلام والأصدقاء يدرك أنه ليس بشراً، لكن من خلال الفيديو فقط يصعب التمييز، فعند الوقوف قربه يمكن سماع نظام التبريد وصوت المراوح".ويتميز الروبوت IRON بتصميم فريد من الداخل، إذ يضم عموداً فقرياً شبيهاً بالبشري وعضلات بيونية وبشرة مرنة قابلة للتخصيص، ويحتوي على 82 درجة حرية حركة تمنحه قدرة فائقة على المشي الطبيعي وتنفيذ حركات معقدة تشبه عارضات الأزياء.كما زُوّد بيدين تحتويان على 22 درجة حرية، أي أنهما قادرتان على تنفيذ 22 حركة مستقلة دقيقة تحاكي حركة اليد البشرية في الإمساك والقبض والتدوير وتحريك الأصابع بشكل منفصل، وهو ما يمنحه مرونة غير مسبوقة في التعامل مع الأشياء.أيضاً تم تزويد الروبوت ببطاريات صلبة هي الأولى من نوعها في الصناعة، توفر خفة وزن وكثافة طاقة وأماناً عالياً.وأكدت الشركة أن الروبوت سيُستخدم مبدئياً في مجالات خدمية مثل الاستقبال ومساعدة المتسوقين والدوريات الأمنية، مشيرة إلى أن هدفها هو الوصول إلى أقصى درجة من الشبه بالإنسان، لأن "البيئة التي يعيش فيها البشر مصممة للبشر، وكلما تصرف الروبوت بطريقة بشرية أكثر، اندمج بسهولة في تلك البيئات".ويعمل الروبوت بثلاث شرائح Turing AI بقوة معالجة تبلغ تريليون عملية .، ويعتمد على نموذج متكامل من أنظمة VLT وVLA وVLM لتمكينه من التفكير والحوار واتخاذ القرارات الذاتية.(24)