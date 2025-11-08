Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!

Lebanon 24
08-11-2025 | 09:25
النسخة الجديدة من واتساب على Apple Watch تمثّل تطورًا بارزًا في الاتصالات المحمولة، إذ تمنح المستخدمين حرية أكبر للوصول إلى المحادثات دون الحاجة لاستخدام الهاتف.
أعلنت شركة ميتا عن إطلاق مفاجئ لتطبيق واتساب المخصّص لساعتها الذكية، ما يعزز وجودها ضمن منظومة أبل. التطبيق يمكّن المستخدمين من عرض الإشعارات، قراءة الرسائل، الرد عليها، وإرسال رسائل صوتية مباشرة من المعصم دون الحاجة لسحب هاتف آيفون.


ويقدّم التطبيق مزايا طال انتظارها، مثل عرض الرسائل الكاملة، استقبال إشعارات المكالمات، تسجيل وإرسال الرسائل الصوتية، وإرسال ردود أفعال بالرموز التعبيرية. كما يوفر رؤية أوضح للصور والملصقات، والاطّلاع على سجل المحادثات مباشرة من الساعة.


أما الأمان، فتظل الرسائل والمكالمات مشفرة من طرف إلى طرف كما في نسخة الهاتف والويب. يتطلب التطبيق ساعة Apple Watch Series 4 أو أحدث مع نظام watchOS 10 فما فوق.


إطلاق التطبيق ليس مفاجئًا بالكامل، إذ سبق لواتساب هذا العام التركيز على أجهزة أبل، مثل نسخة iPad المخصّصة، ما يدل على توسع حضورها في المنظومة. مقارنةً بمنافستها سناب شات، يوفر واتساب تجربة أكثر شمولية واستقلالية عن الهاتف، مع إمكانية استخدام الساعة كأداة فعّالة للمراسلة اليومية.


مع ذلك، يفتقر التطبيق إلى بعض الوظائف مثل إجراء المكالمات الصوتية أو الفيديو، إنشاء محادثات جديدة، أو عرض تحديثات الحالة، ما يجعل الاعتماد الكامل على الهاتف أو الويب ضروريًا لبعض المستخدمين. (العربية) 
