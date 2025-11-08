24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
إكتشاف برنامج تجسس جديد يستهدف هذه الهواتف!
Lebanon 24
08-11-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف باحثون في وحدة Unit 42 التابعة لشركة "بالو ألتو نتوركس" عن برنامج تجسس جديد يستهدف هواتف
سامسونغ
غالاكسي، يحمل اسم Landfall، وتم تشغيله ضمن حملة اختراق امتدت قرابة عام كامل عبر ثغرة يوم صفر في برمجيات الهواتف.
Advertisement
ووفق التقرير، جرى تمرير الهجوم عبر إرسال صورة معدّة خصيصًا إلى الجهاز المستهدف، من دون الحاجة إلى قيام المستخدم بأي خطوة، ما يجعل الاختراق صامتًا تقريبًا.
الثغرة التي عُرفت لاحقًا بـ CVE-2025-21042 جرى إصلاحها من قبل سامسونغ في أبريل 2025، بعد اكتشافها لأول مرة في منتصف 2024، من دون إعلان مسبق عن تفاصيل العمليات التي استغلتها خلال تلك الفترة.
ولا تزال الجهة التي تقف خلف برنامج Landfall غير مؤكدة، إلا أن البنية التقنية للبرنامج وشبكة الخوادم التي استخدمت في نشره تشير، وفق الباحثين، إلى جهات مراقبة منظمة وليست مجموعات قرصنة عادية. كما رجّحت التقديرات أن الاستهداف كان موجهاً لأفراد أو جهات حساسة في
الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا.
ويرتبط بعض نطاقات الخوادم المستخدمة سابقًا بمجموعة Stealth Falcon المعروفة في سياق عمليات مراقبة إلكترونية، دون وجود إثبات نهائي يربطها مباشرة بالحملة الحالية.
مواضيع ذات صلة
تحديث جديد من واتسآب.. لحاملي هذه الهواتف
Lebanon 24
تحديث جديد من واتسآب.. لحاملي هذه الهواتف
09/11/2025 15:19:55
09/11/2025 15:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية
Lebanon 24
اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية
09/11/2025 15:19:55
09/11/2025 15:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09/11/2025 15:19:55
09/11/2025 15:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد.. اكتشاف كوكب قد يكون صالحا للحياة!
Lebanon 24
من جديد.. اكتشاف كوكب قد يكون صالحا للحياة!
09/11/2025 15:19:55
09/11/2025 15:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الشرق الأوسط
سامسونغ
سامسون
سامسو
سونغ
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية
Lebanon 24
Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية
07:14 | 2025-11-09
09/11/2025 07:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من الصين.. روبوت خارق يعمل تحت الماء وهذه وظيفته
Lebanon 24
من الصين.. روبوت خارق يعمل تحت الماء وهذه وظيفته
05:00 | 2025-11-09
09/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمُستخدمين.. إليكم مزايا تطبيق الصور من "آبل"
Lebanon 24
للمُستخدمين.. إليكم مزايا تطبيق الصور من "آبل"
02:00 | 2025-11-09
09/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا غير مرئية و ميّزات أخرى.. آبل تعيد صياغة تصميم الآيفون
Lebanon 24
كاميرا غير مرئية و ميّزات أخرى.. آبل تعيد صياغة تصميم الآيفون
16:00 | 2025-11-08
08/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
Lebanon 24
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
09:25 | 2025-11-08
08/11/2025 09:25:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
Lebanon 24
خبرٌ عن ورقة الـ1000 ليرة.. خبيرٌ يتحدّث
12:41 | 2025-11-08
08/11/2025 12:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
Lebanon 24
عن "قصف بيروت".. ماذا أعلن تقريرٌ بريطاني؟
14:30 | 2025-11-08
08/11/2025 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. واشنطن نقلتها وهذا مضمونها
14:43 | 2025-11-08
08/11/2025 02:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
Lebanon 24
تساقط أمطار وخلايا رعديّة... درجات الحرارة ستنخفض بدءاً من هذا اليوم
05:18 | 2025-11-09
09/11/2025 05:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
Lebanon 24
إشكال كبير خلال مباراة "النجمة" - "جويا".. تكسير وتوتر!
11:40 | 2025-11-08
08/11/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
07:14 | 2025-11-09
Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية
05:00 | 2025-11-09
من الصين.. روبوت خارق يعمل تحت الماء وهذه وظيفته
02:00 | 2025-11-09
للمُستخدمين.. إليكم مزايا تطبيق الصور من "آبل"
16:00 | 2025-11-08
كاميرا غير مرئية و ميّزات أخرى.. آبل تعيد صياغة تصميم الآيفون
09:25 | 2025-11-08
مع مزايا مبتكرة.. واتساب يطلق تطبيقًا جديدًا على ساعة أبل!
07:32 | 2025-11-08
نجاة مذهلة لهاتف ذكي بعد إعصار مدمر في الفلبين (صورة)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
09/11/2025 15:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
09/11/2025 15:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
09/11/2025 15:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24