تكنولوجيا وعلوم

Xiaomi تطلق منافسا جديدا في عالم الساعات الذكية

Lebanon 24
09-11-2025 | 07:14
أعلنت Xiaomi عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستطلقها في الأسواق العالمية قريبا بسعر منافس.
حصلت ساعة Redmi Watch 6 على هيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والالمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، أبعاده (46.5/40/9.9) ملم، وزنه 31 غ، ويمكن لمستخدمها استعمالها أثناء السباحة والغوص بها لعمق 50 م.

شاشتها أتت مستطيلة الشكل من نوع AMOLED بمقاس 2.1 بوصة، دقة عرضها (432/514) بيكسل، كثافتها تعادل 324 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
 
وتعمل الساعة بنظام HyperOS 3، وجهّزت بتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم، ومكبرات صوت للاستماع للموسيقى، كما حصلت على مستشعرات لقياس معدات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم.

دعمتها Xiaomi أيضا بتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، وبوصلة إلكترونية، وتقنية bluetooth 5.4، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 550 ميلي أمبير، وستطرحها بلونين أساسيين هما الأسود والفضي، وبسعر 70 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
